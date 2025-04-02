В НАТО придумали, как бороться против российских КАБов, – Defence express

Завершился конкурс инноваций с поиском решений против КАБов – планирующих дальнобойных бомб, которые Россия использует для атак по украинским городам. Три конкурсанта предложили самые эффективные решения и получили поддержку от НАТО.

Этот 15 конкурс инноваций начался в феврале этого года и проводился под эгидой Командования НАТО по вопросам трансформации. Победителей поддержала инновационная экосистема альянса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что в НАТО придумали против российских КАБов

Первое место за предложенное решение заняла французская компания Altra Ares. В ней придумали использовать искусственный интеллект для выявления, идентификации и прогнозирования траектории полета российских бомб.

Компания отметила, что адаптировала уже имеющуюся систему, которую создавали для разведывательных миссий в Украине к новой задаче. Система обрабатывает видео и акустическую информацию с помощью искусственного интеллекта и оповещает военных о прогнозируемой зоне попадания бомбы.

Второе место занял немецкий стартап Tytan Technology. Для перехвата КАБов он предложил свой зенитный дрон Tytan, который уже умеет сбивать БПЛА.

Скоростной дрон от Tytan Technologies / Фото из социальных сетей Brave1

В издании напоминают, что дрон Tytan имеет низкую стоимость изготовления и летает дальностью более 15 километров. Он способен развивать скорость до более чем 250 км/ч.

Третье место занял французский стартап Atreyd, который предложил сделать автономный рой дронов-камикадзе. По его идее, будет сформирована "стена дронов" для перехвата КАБов в полете с помощью ультразвуковой системы обнаружения и наведения.

Глава Командования НАТО по вопросам трансформации Пьер Вандье отметил, что в финал из 40 предложений прошли 13. Три победителя получили высокую оценку Украины.

Напомним, что с 2024 года КАБы стали главной ударной силой россиян на фронте, с их помощью Россия разрушает украинские города и села. ВСУ отмечали, что с такими бомбами трудно бороться, потому что их сбрасывают вражеские самолеты, которые не входят в зону поражения нашей ПВО.