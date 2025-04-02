Цей 15 конкурс інновацій розпочався на початку лютого цього року та проводився під егідою Командування НАТО з питань трансформації. Переможців підтримала інноваційна екосистема альянсу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Defence Express.

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Що у НАТО придумали проти російських КАБів

Перше місце за запропоноване рішення посіла французька компанія Altra Ares. У ній придумали використовувати штучний інтелект для виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту російських бомб.

Компанія зазначила, що адаптувала вже наявну систему, яку створювали для розвідувальних місій в Україні до нової задачі. Система обробляє відео та акустичну інформацію за допомогою штучного інтелекту та оповіщає військових про прогнозовану зону влучання бомби.

Друге місце посів німецький стартап Tytan Technology. Для перехоплення КАБів він запропонував свій зенітний дрон Tytan, який вже вміє збивати БПЛА.

Швидкісний дрон від Tytan Technologies / Фото з соціальних мереж Brave1

У виданні нагадують, що дрон Tytan має низьку вартість виготовлення та літає дальністю понад 15 кілометрів. Він здатний розвивати швидкість до більш ніж 250 км/год.

Третє місце посів французький стартап Atreyd, який запропонував зробити автономний рій дронів-камікадзе. За його ідеєю, буде сформована "стіна дронів" для перехоплення КАБів у польоті за допомогою ультразвукової системи виявлення та наведення.

Очільник Командування НАТО з питань трансформації П'єр Вандьє наголосив, що у фінал з 40 пропозицій пройшли 13. Три переможці отримали високу оцінку України.

Нагадаємо, що з 2024 року КАБи стали головною ударною силою росіян на фронті, з їх допомогою Росія руйнує українські міста та села. ЗСУ зазначали, що з такими бомбами важко боротися, тому що їх скидають ворожі літаки, які не входять в зону ураження нашої ППО.