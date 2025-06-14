Путин радуется, мир встревожен: какие процессы запустила атака Израиля на Иран

Атака Израиля на Иран спровоцировала рост цен на нефть. Это может помочь Путину улучшить экономику России.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что цена на нефть сейчас составляет примерно 74 доллара, и это на 10 долларов больше, чем было.

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Формирование цен на нефть

Фурса отметил, что нефть может достичь даже 120 долларов в случае крайнего сценария. Он предусматривает большую затяжную войну. Проблема может быть в том, если Иран перекроет выход из Персидского залива. Это уже будет затрагивать 20% мирового предложения нефти.

Если это произойдет, и продлится не один день, то это создаст огромный стресс на рынке нефти. Этого собственно сейчас и боятся экономисты по всему миру, и мы увидим цену на нефть гораздо выше, чем сейчас,

– отметил инвестиционный банкир.

Он продолжил, что Израиль нанес классные удары с точки зрения эффективности. Они еще и повторили "Паутину" Малыша. У них были такие же элементы с дронами, которые вылетали с территории Ирана и поражали объекты. Теперь надо ждать ответа иранцев.

"Если иранцы будут бить и по американцам и это привлечет американскую сторону в эту войну, то мы можем увидеть и дальше более радикальные от Ирана, в том числе и перекрытие Персидского залива", – отметил Фурса.

По его словам, тогда этот вопрос будут решать и дипломатическими, и военными методами. Кроме того, есть запас нефти, которые страны накапливали, и точно откроют при таких условиях. Однако в любом случае это огромный стресс для экономики, в частности, и США.

Помощь для России

Как отметил Фурса, при таких условиях у Путина могут увеличиться нефтегазовые доходы. Профицита российского бюджета, скорее всего, не будет, поскольку Кремль планировал дефицит. Однако при цене 120 долларов, российский бюджет может выйти и в ноль и в плюс.

Нам чем хуже в России, тем лучше. То, что происходило на рынке нефти, нам очень помогало. Из-за же всех этих действий ситуация меняется. Впрочем сейчас трудно делать долгосрочные прогнозы, потому что ситуация слишком динамична,

– подчеркнул инвестиционный банкир.

Он добавил, что сложившийся тренд уже помогает Путину. Конечно, это может повредить Украине.