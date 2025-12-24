"Возможно, они нас услышат": Папа Римский отреагировал на отказ России от перемирия на Рождество
- Папа Римский Лев XIV выразил "большую грусть" из-за отказа России от рождественского перемирия на фронте в Украине.
- Понтифик также обратился к "людям доброй воли" с просьбой уважать Рождество, как день мира.
Папа Римский Лев XIV заявил, что испытывает "большую грусть" из-за того, что Россия не согласилась на рождественское прекращение огня на фронте.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Как Ватикан реагирует на действия России?
Россия отвергла идею "рождественского прекращения огня", которую предлагали Соединенные Штаты как дипломатический сигнал к началу переговоров.
Зато страна-агрессор продолжает вести атаки на фронте и наносить удары по мирным украинским городам.
Среди вещей, которые вызывают у меня большую грусть, это то, что, очевидно, Россия отказала в просьбе о прекращении огня,
– сказал Папа Римский во время встречи с журналистами в Кастель-Гандольфо.
Понтифик также обратился к "людям доброй воли" с просьбой уважать Рождество, как день мира.
Возможно, они нас услышат, и во всем мире будет по крайней мере 24 часа, день мира,
– подытожил он.
Папа Римский может приехать в Украину
После встречи с Владимиром Зеленским Папа Римский Лев XIV подтвердил, что план его потенциального визита в Украину готов, однако пока есть определенные сложности.
Понтифик объяснил, что трудности связаны с безопасностью, но добавил, что Ватикан уже завершил этап согласования визита, чтобы посетить Украину.
Кроме этого, Папа Лев выразил надежду, что все усилия будут приложены для "справедливого и длительного мира".