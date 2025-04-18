Промоутер предложений Путина: на какой компромисс Уиткофф мог склонять европейцев
- Спецпредставитель США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры с Эммануэлем Макроном, возможно, обсуждая интересы России.
- Политолог Владимир Фесенко предположил, что Уиткофф мог предложить европейцам определенные компромиссы в пользу России в обмен на прекращение огня в Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетили Париж и провели 17 апреля встречу с Эммануэлем Макроном. Поскольку накануне Уиткофф разговаривал с Владимиром Путиным, переговоры в Европе могли бы касаться интересов России.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, предположив, что Европа неслучайно стала объектом переговорной активности Уиткоффа. Отметим, что Марко Рубио после переговоров в Париже заявил, что европейские страны имеют потенциал повлиять на процессы по завершению войны в Украине.
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Хитрый план Кремля
Фесенко подчеркнул, что во время визита Уиткоффа в Россию и его общения с Путиным, наверняка, поднимался вопрос о хотя бы поэтапной отмене санкций против России.
Также Кремль очень волнует тема российских активов, которые заморожены западными странами. Их большая часть осталась в Европе, и без европейцев эту проблему нельзя решить.
Уиткофф и Рубио, вероятно, обсуждали именно такой широкий компромисс с Россией и какие "плюшки" надо дать Путину ради того, чтобы он прекратил огонь в Украине,
– отметил политолог.
Однако, по его мнению, простых или вообще любых решений, возможно, и не будет. Потому что Уиткофф в последнее время выступает в роли промоутера путинских предложений.
Фесенко не исключает, что Уиткофф мог предложить европейцам пойти на уступки Путину относительно замороженных российских активов, чтобы Россия прекратила войну.
Путин действует очень хитро, предложив коррупционно-соблазнительный план для администрации Трампа: использовать эти российские активы, в частности в Европе, на закупку американских боингов для России,
– пояснил политолог.
Согласно этому плану выигрывают и США, и Россия, а в Украину эти российские средства не попадут – для Путина это главное.
Также для России важно, чтобы были отменены именно европейские санкции в отношении нее. Сейчас в западных СМИ даже обсуждается возможность возобновления поставок российского газа в Европу как компромисс в рамках мирного процесса.
Поэтому Уиткофф не случайно поехал в Европу, и именно с его присутствием на переговорах связаны определенные риски,
– отметил Владимир Фесенко.
Он добавил, что спецпосланник Трампа мог предложить европейцам и, возможно, Украине неприличные переговорные предложения со стороны России.
Напомним, что после встречи Макрона с Рубио и Уиткоффом, которая прошла 17 апреля, Елисейский дворец сообщил, что ее основной темой были мирные переговоры по прекращения российской агрессии в Украине, и работа "Коалиции желающих". Также во время переговоров речь шла о пошлинах между Европой и США и о ситуации на Ближнем Востоке.