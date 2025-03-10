Рубио заявил, что Украина должна уступить территорию в рамках "любого мирного соглашения"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия оккупировала с 2014 года в рамках любого соглашения о прекращении войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Рубио высказался о мирных переговорах

Марк Рубио, направляясь на переговоры с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии, сказал, что предстоящие переговоры с Москвой будут необходимы, чтобы определить, чем Россия готова уступить, чтобы прекратить войну.

Госсекретарь США отказался раскрывать детали потенциального соглашения, но ясно дал понять, что уступки обеих сторон будут центральными для дипломатии и завершения войны.

Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что нет военного решения этой ситуации. Россияне не могут завоевать всю Украину, и, очевидно, Украине будет очень тяжело в любой разумный период времени как-то заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году.

– объяснил он.

По словам Рубио, предстоящие переговоры с российской стороной будут зависеть от того, на какие компромиссы готова пойти сама страна-агрессорка.

Мы не знаем, насколько они действительно отдалены,

– подытожил государственный секретарь.

Напомним, украинскую сторону на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта будут представлять руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и еще несколько дипломатов, а также министр обороны Рустем Умеров.

Тем временем от США будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц.