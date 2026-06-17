Трамп предложил поддержку Украине, однако выдвинул одно условие, – СМИ

С 15 по 17 июня во французском городке Эвиан-ле-Бен проходит саммит "Большой семерки". После переговоров с президентом США европейские политики стали более оптимистичны.

Трамп готов увеличить поддержку Украины в обмен на помощь в вопросе Ормуза. Об этом сообщает Politico.

Смотрите также: "Группа семи" поможет Украине пережить зиму и усиливает давление на Кремль: полный текст заявления лидеров

Что сказал Трамп об Украине?

Лидеры G7 прибыли во Францию, готовые к конфронтации с президентом США по вопросам Ирана и российско-украинской войны. Однако после беседы они перестали беспокоиться о том, не сорвется ли саммит НАТО в Турции в следующем месяце. Об этом сообщили два европейских дипломата.

Politico пишет, что Трамп продемонстрировал готовность оказать давление на президента России с целью прекращения его агрессивной войны. Однако он готов поддержать Европу в вопросе Украины в обмен на помощь союзников в разблокировании Ормузского пролива.

Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США — как на официальных встречах, так и в ходе неформальных бесед в кулуарах — вселяют в меня определенный оптимизм,

– заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Дипломаты предостерегают от излишнего оптимизма. Они подчеркивают, что Трамп ранее легко менял позицию после проукраинских заявлений.

Тот факт, что Трамп провел почти часовой телефонный разговор с Путиным в воскресенье, усиливал опасения европейцев и мог свидетельствовать о готовности американского лидера вернуться к давлению на Украину. Однако после разговора с Владимиром Зеленским и другими политиками он заявил, что США возобновят санкции против российского нефтяного сектора. Американский президент подчеркнул, что Россия должна заключить соглашение.

Чего Трамп требовал взамен?

Двое высокопоставленных дипломатов рассказали, что Трамп настаивал на том, чтобы его коллеги из "Большой семерки" поддержали его соглашения с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива. Также он преуменьшил важность европейской помощи в разговоре с журналистами. По его словам, США не понадобится большая помощь.

Однако за закрытыми дверями американский президент не был столь резким. Он пытался получить как устную, так и материальную поддержку иранского соглашения.

Ему (Трампу – 24 Канал) понадобятся возможности его союзников из "Группы семи" и других стран... для разминирования Ормуза. В обмен на это должна быть какая-то выгода для Украины. Существует очень твёрдое ожидание, что он будет поддерживать Украину. Это то, что он сказал лидерам,

– рассказал один из дипломатов.

Лидеры "Большой семерки" ответили, что готовы помочь при определенных условиях. Эммануэль Макрон заявил, что развертывание судов, разминирующих пролив, должно быть инициировано и одобрено Соединёнными Штатами, а затем Ираном и Оманом – сторонами, участвующими в соглашении.

Другие заявления Трампа на саммите G7

Немецкая журналистка рассказала, что президент США признал, что Путин сейчас находится в более слабой позиции, чем раньше. Об этом Трамп сказал после встречи с европейцами.

После разговора с украинским президентом американский лидер пообещал журналистам сделать все, что в его силах, для завершения войны. Он отметил, что слишком много молодых людей гибнут на поле боя с обеих сторон.