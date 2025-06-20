К тому, что саммит "Большой семерки" фактически провалился привело несколько факторов. Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник, старший аналитик Западного института в Познани Виктор Савинок, добавив, что существенно повлияла не только позиция Трампа.

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Почему саммит не удался

Для этого есть несколько объяснений. Например, премьер Канады Марк Карни хотел показать, что может обеспечить результат и не приведет к негативным имиджевым последствиям, которые уже случались в 2018 году. Тогда во время саммита Дональд Трамп поссорился с его предшественником Джастином Трюдо.

Учитывая это, Карни, видимо, хотел создать отдельные декларации, потому что надеялся, что так удастся избежать проблем с подписанием итогового заявления. Но он не учел, что именно коммюнике показывает силу и влияние НАТО на международной арене.

Ставка на то, чтобы избежать споров и скандальных моментов не сработала. Страны "Большой семерки" не смогли выработать общую позицию, в частности с участием США,

– подчеркнул политолог-международник.

С другой стороны, надо учитывать заявления Дональда Трампа. Они также имели влияние на проведение саммита, ведь президент США до сих пор делает попытки найти общий язык с Россией. Не всем это нравится.

По итогам саммита G7 вышло заявление стран-участников. Его подписал Дональд Трамп, хотя сначала был против. В частности в заявлении говорится о том, что Украина готова к всеобъемлющему прекращению огня, а Россия должна остановить свой террор. Также упомянуто о Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе

Дональд Трамп досрочно покинул саммит, не встретившись с Владимиром Зеленским. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.