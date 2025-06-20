До того, що саміт "Великої сімки" фактично провалився призвело декілька факторів. Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник, старший аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок, додавши, що суттєво вплинула не лише позиція Трампа.

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Чому саміт не вдався

Для цього є кілька пояснень. Наприклад, прем'єр Канади Марк Карні хотів показати, що може забезпечити результат і не призведе до негативних іміджевих наслідків, які вже траплялися у 2018 році. Тоді під час саміту Дональд Трамп посварився з його попередником Джастіном Трюдо.

З огляду на це, Карні, мабуть, хотів створити окремі декларації, бо сподівався, що так вдасться уникнути проблем з підписанням підсумкової заяви. Але він не врахував, що саме комюніке показує силу та вплив НАТО на міжнародній арені.

Ставка на те, щоб уникнути суперечок і скандальних моментів не спрацювала. Країни "Великої сімки" не змогли напрацювати спільну позиції, зокрема з участю США,

– наголосив політолог-міжнародник.

З іншого боку, треба зважати на заяви Дональда Трампа. Вони також мали вплив на проведення саміту, адже президент США досі робить спроби знайти спільну мову з Росією. Не всім це подобається.

За підсумками саміту G7 вийшла заява країн-учасників. Її підписав Дональд Трамп, хоча спершу був проти. Зокрема у заяві мовиться про те, що Україна готова до всеохопного припинення вогню, а Росія має зупинити свій терор. Також згадано про Близький Схід та Індо-Тихоокеанський регіон

Дональд Трамп достроково покинув саміт, не зустрівшись з Володимиром Зеленським. Він пояснив це загостренням ситуації на Близькому Сході.