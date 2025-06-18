Таку думку 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зазначивши, що Україна сподівалась на те, що буде досягнуто домовленостей із США щодо купівлі у них зброї. Цього не сталось, адже Дональд Трамп несподівано покинув саміт у Канаді.

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Чому Трамп терміново покинув зустріч

Максим Несвітайлов нагадав, що Сполучені Штати Америки зброю, яку мала отримати Україна, передали Ізраїлю. Це виглядає так, ніби Трамп намагається реалізувати стратегію, яка полягає у тому, щоб домовлятись із Росією і тиснути на Україну.

На думку Трампа, ослабити нашу державу значно легше, ніж Росію. Все для того, щоб схилити Україну до неприйнятних для нас домовленостей. Тому, я вважаю, що Трамп так поспішно покинув саміт G7, щоб уникнути незручної розмови, адже публічно відмовлятись від продажу зброї виглядало б не дуже,

– сказав він.

Це, однозначно, здивувало б багато кого у Сполучених Штатах Америки.

Важливо! Президент Володимир Зеленський залишив саміт G7 із новим пакетом допомоги від Канади, але визнав, що дипломатія переживає кризу, а тиск на Дональда Трампа щодо посилення військової підтримки ослаб.

За словами політолога, на жаль, у відповідь на лояльну позицію Трампа щодо Росії, партнери України не відреагували серйозним міжнародним тиском.

Результати саміту G7 для України

Попри все, саміт G7 мав і певні позитивні моменти для нашої держави. Несвітайлов підкреслив, що українській владі вдалось досягти певних домовленостей щодо фінансування виробництва зброї в Україні.

Це дуже важливо. Це той процес, який активно рухається і всиляє оптимізм щодо Європи,

– зауважив він.

Політолог підсумував, що політично і медійно саміт G7 для України був не надто успішним, але конкретні угоди, які стосуються військово-промислового комплексу, можуть піти на користь нашій державі.