США выступили против заявления G7, которое включало бы дальнейшую поддержку Украины, – Politico

США выступили против включения пунктов о дальнейшей поддержке Украины в финальное заявление министров финансов G7, которые собрались на этой неделе на встречу в Канаде. США также не желают называть вторжение в Украину незаконным.

На этой неделе в Канаде, которая в этом году председательствует в G7, проходит встреча министров финансов стран "Большой семерки". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Страны G7 готовят ответ на дешевые товары из Китая

США против упоминания поддержки Украины в заявлении G7

По словам двух участников обсуждений, американская делегация настаивала на исключении из документа формулировок, упоминающих дальнейшую поддержку Киева. Также Вашингтон возразил против того, чтобы в тексте заявления было использовано слово "незаконное" в отношении полномасштабного вторжения России в Украину.

Канада, которая в этом году председательствует в G7, поводит серию встреч министров финансов стран "Большой семерки" до четверга. Эти переговоры – прелюдия к большому саммиту лидеров G7, который состоится 15 – 17 июня в провинции Альберта. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни пригласил Владимира Зеленского принять участие в этом мероприятии.

Напомним, Трамп прокомментировал возможное введение новых санкций против России. Он заявил, что решение о новых санкциях против России будет принимать лично, в зависимости от поведения Москвы.