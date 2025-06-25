Трамп не хочет развала НАТО: у него есть одно самое главное требование к членам Альянса

Уже неоднократно звучали опасения, что Соединенные Штаты могут вообще выйти из НАТО. Возможно, именно так Трамп хочет надавить на союзников, чтобы они наконец–то перестали быть пассивными.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что Трамп уже находится на саммите НАТО в Нидерландах. И вряд ли он вообще хочет развала Альянса. У него другой план.

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Чего добивается Трамп

Как отметил Ус, главное требование Трампа от НАТО – чтобы союзники наконец начали уделять больше внимания вопросам безопасности. Нужно чтобы Европа и Канада повысили расходы на собственную оборону до 5% ВВП.

Конечно, Трамп не дает утвердительного ответа. Но считаю, что он не хочет распада НАТО. Ему нужно, чтобы там больше тратили на собственную оборону,

– отметил Ус.

В целом в Альянсе должны задуматься о будущем самой структуры. Там должны работать над расширением и присоединением не только Украины, но и Японии, Южной Кореи, Австралии. Это был бы серьезный сигнал Китаю.

Пока НАТО – это Евроатлантика. Но в перспективе Альянс должен расшириться в другие регионы мира, чтобы оставить за собой ведущую роль в мировой политике,

– отметил Ус.

Добавим, Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Он назвал его "хорошим парнем".