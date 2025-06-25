Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что Трамп уже находится на саммите НАТО в Нидерландах. И вряд ли он вообще хочет развала Альянса. У него другой план.

К теме В Гааге стартовал саммит НАТО: Зеленский уже прибыл на встречу, есть решение по Украине

Чего добивается Трамп

Как отметил Ус, главное требование Трампа от НАТО – чтобы союзники наконец начали уделять больше внимания вопросам безопасности. Нужно чтобы Европа и Канада повысили расходы на собственную оборону до 5% ВВП.

Конечно, Трамп не дает утвердительного ответа. Но считаю, что он не хочет распада НАТО. Ему нужно, чтобы там больше тратили на собственную оборону,

– отметил Ус.

В целом в Альянсе должны задуматься о будущем самой структуры. Там должны работать над расширением и присоединением не только Украины, но и Японии, Южной Кореи, Австралии. Это был бы серьезный сигнал Китаю.

Пока НАТО – это Евроатлантика. Но в перспективе Альянс должен расшириться в другие регионы мира, чтобы оставить за собой ведущую роль в мировой политике,

– отметил Ус.

Добавим, Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Он назвал его "хорошим парнем".