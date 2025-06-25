Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що Трамп вже перебуває на саміті НАТО у Нідерландах. І навряд чи він взагалі хоче розвалу Альянсу. У нього інший план.

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Чого добивається Трамп

Як наголосив Ус, головна вимога Трампа від НАТО – аби союзники нарешті почали приділяти більше уваги питанням безпеки. Потрібно аби Європа та Канада підвищили витрати на власну оборону до 5% ВВП.

Звісно, Трамп не дає ствердної відповіді. Але вважаю, що він не хоче розпаду НАТО. Йому потрібно, аби там більше витрачали на власну оборону,

– зазначив Ус.

Загалом в Альянсі мають задуматися про майбутнє самої структури. Там мали б працювати над розширенням та приєднанням не лише України, але й Японії, Південної Кореї, Австралії. Це був би серйозний сигнал Китаю.

Поки що НАТО – це Євроатлантика. Але в перспективі Альянс мав би розширитися в інші регіони світу, аби залишити за собою провідну роль у світовій політиці,

– зауважив Ус.

Додамо, Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО. Він назвав його "хорошим хлопцем".