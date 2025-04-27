Российские миллионеры покупали паспорта Мальты, чтобы обойти санкции ЕС, – FT

Ряд граждан России, которые находятся под санкциями Европейского Союза и США из-за полномасштабной агрессии против Украины, получили паспорта Мальты. Это стало возможным по схеме "золотой визы".

Мальта является единственной страной Евросоюза, которая предлагает купить свое гражданство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Мальта продавала свои паспорта подсанкционным россиянам

Среди этих лиц, которые этим воспользовались, в частности оказался российский бизнесмен Альберт Авдолян, который попал под санкции ЕС из-за поддержки войны против Украины.

Наличие мальтийского паспорта позволяет Авдоляну и другим россиянам частично обойти ограничения на въезд в страны Евросоюза.

Кроме того, среди тех, кто получил мальтийское гражданство, были три человека, которые впоследствии попали под санкции США из-за вторжения России в Украину, а также трое – под украинские санкции.

В этот список входит, в частности, Евгения Владимировна Бернова, которую США обвинили в "обманном приобретении оборудования двойного назначения", что может использоваться для военных целей.

Бернова заявила, что "получила мальтийское гражданство после тщательного и многоуровневого процесса проверки" и что она имеет "настоящие связи с Мальтой", в частности бизнес, который, по ее словам, является "реальной инвестицией в Мальту и не имеет ничего незаконного или скрытого".

Она также отметила, что внесение ее в санкционный список является "ошибкой американских властей".

Отмечается, что владельцы паспортов входят в группу из 16 человек, которые приобрели гражданство Мальты, несмотря на то, что впоследствии были внесены в санкционные списки или осуждены за преступления.

Как сообщается, по меньшей мере один из таких паспортов позже был аннулирован.

По утечкам информации, российский миллионер Павел Мельников получил мальтийское гражданство в 2015 году, а также паспорт Сент-Китс и Невис в 2012 году через компанию Henley.

В 2018 году финские правоохранители провели обыск его недвижимости на архипелаге Турку. В феврале его признали виновным в Финляндии в налоговом и бухгалтерском мошенничестве. После этого его гражданство Мальты было аннулировано.

Мельников оспаривает приговор и намерен также обжаловать решение об аннулировании мальтийского паспорта.

Издание напоминает, что Мальта остается единственной страной ЕС, которая до сих пор предлагает покупку своего гражданства. В связи с этим Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС с целью прекращения этой практики.

Комиссия считает, что такая схема "подрывает суть и целостность гражданства ЕС". Решение суда ожидается во вторник.

Мальта требует от кандидатов на гражданство единовременной инвестиции в размере не менее 600 тысяч евро, приобретения или аренды жилья, пожертвования 10 тысяч евро на благотворительность и проживания в стране в течение трех лет. Для лиц, которые инвестируют 750 тысяч евро, срок проживания может быть сокращен до одного года.

На фоне критики мальтийские власти заявили, что ужесточили процедуры проверки и запретили гражданам России и Беларуси участвовать в этой программе.