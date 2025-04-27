Мальта є єдиною країною Євросоюзу, яка пропонує купити своє громадянство. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Мальта продавала свої паспорти підсанкційним росіянам

Серед цих осіб, які цим скористалися, зокрема опинився російський бізнесмен Альберт Авдолян, який потрапив під санкції ЄС через підтримку війни проти України.

Наявність мальтійського паспорта дозволяє Авдоляну та іншим росіянам частково обійти обмеження на в’їзд до країн Євросоюзу.

Крім того, серед тих, хто здобув мальтійське громадянство, були три особи, які згодом потрапили під санкції США через вторгнення Росії в Україну, а також троє – під українські санкції.

До цього списку входить, зокрема, Євгенія Володимирівна Бернова, яку США звинуватили в "обманному придбанні обладнання подвійного призначення", що може використовуватись для військових цілей.

Бернова заявила, що "отримала мальтійське громадянство після ретельного та багаторівневого процесу перевірки" і що вона має "справжні зв'язки з Мальтою", зокрема бізнес, який, за її словами, є "реальною інвестицією в Мальту і не має нічого незаконного чи прихованого".

Вона також наголосила, що внесення її до санкційного списку є "помилкою американської влади".

Зазначається, що власники паспортів входять до групи з 16 осіб, які придбали громадянство Мальти, попри те, що згодом були внесені до санкційних списків або засуджені за злочини.

Як повідомляється, щонайменше один із таких паспортів пізніше було анульовано.

За витоками інформації, російський мільйонер Павєл Мельников отримав мальтійське громадянство у 2015 році, а також паспорт Сент-Кітс і Невіс у 2012 році через компанію Henley.

У 2018 році фінські правоохоронці провели обшук його нерухомості на архіпелазі Турку. У лютому його визнали винним у Фінляндії у податковому та бухгалтерському шахрайстві. Після цього його громадянство Мальти було анульовано.

Мельников оскаржує вирок і має намір також оскаржити рішення про анулювання мальтійського паспорта.

Видання нагадує, що Мальта залишається єдиною країною ЄС, яка досі пропонує купівлю свого громадянства. У зв'язку з цим Європейська комісія подала позов до Суду ЄС з метою припинення цієї практики.

Комісія вважає, що така схема "підриває суть і цілісність громадянства ЄС". Рішення суду очікується у вівторок.

Мальта вимагає від кандидатів на громадянство одноразової інвестиції в розмірі щонайменше 600 тисяч євро, придбання або оренди житла, пожертви 10 тисяч євро на благодійність та проживання в країні протягом трьох років. Для осіб, які інвестують 750 тисяч євро, термін проживання може бути скорочено до одного року.

На тлі критики мальтійська влада заявила, що посилила процедури перевірки та заборонила громадянам Росії та Білорусі брати участь у цій програмі.