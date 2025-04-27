Мальта является единственной страной Евросоюза, которая предлагает купить свое гражданство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Мальта продавала свои паспорта подсанкционным россиянам

Среди этих лиц, которые этим воспользовались, в частности оказался российский бизнесмен Альберт Авдолян, который попал под санкции ЕС из-за поддержки войны против Украины.

Наличие мальтийского паспорта позволяет Авдоляну и другим россиянам частично обойти ограничения на въезд в страны Евросоюза.

Кроме того, среди тех, кто получил мальтийское гражданство, были три человека, которые впоследствии попали под санкции США из-за вторжения России в Украину, а также трое – под украинские санкции.

В этот список входит, в частности, Евгения Владимировна Бернова, которую США обвинили в "обманном приобретении оборудования двойного назначения", что может использоваться для военных целей.

Бернова заявила, что "получила мальтийское гражданство после тщательного и многоуровневого процесса проверки" и что она имеет "настоящие связи с Мальтой", в частности бизнес, который, по ее словам, является "реальной инвестицией в Мальту и не имеет ничего незаконного или скрытого".

Она также отметила, что внесение ее в санкционный список является "ошибкой американских властей".

Отмечается, что владельцы паспортов входят в группу из 16 человек, которые приобрели гражданство Мальты, несмотря на то, что впоследствии были внесены в санкционные списки или осуждены за преступления.

Как сообщается, по меньшей мере один из таких паспортов позже был аннулирован.

По утечкам информации, российский миллионер Павел Мельников получил мальтийское гражданство в 2015 году, а также паспорт Сент-Китс и Невис в 2012 году через компанию Henley.

В 2018 году финские правоохранители провели обыск его недвижимости на архипелаге Турку. В феврале его признали виновным в Финляндии в налоговом и бухгалтерском мошенничестве. После этого его гражданство Мальты было аннулировано.

Мельников оспаривает приговор и намерен также обжаловать решение об аннулировании мальтийского паспорта.

Издание напоминает, что Мальта остается единственной страной ЕС, которая до сих пор предлагает покупку своего гражданства. В связи с этим Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС с целью прекращения этой практики.

Комиссия считает, что такая схема "подрывает суть и целостность гражданства ЕС". Решение суда ожидается во вторник.

Мальта требует от кандидатов на гражданство единовременной инвестиции в размере не менее 600 тысяч евро, приобретения или аренды жилья, пожертвования 10 тысяч евро на благотворительность и проживания в стране в течение трех лет. Для лиц, которые инвестируют 750 тысяч евро, срок проживания может быть сокращен до одного года.

На фоне критики мальтийские власти заявили, что ужесточили процедуры проверки и запретили гражданам России и Беларуси участвовать в этой программе.