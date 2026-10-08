Об этом сообщает Associated Press.

Что предлагают сенаторы?

С соответствующим письмом к министру финансов США Скотту Бессенту и государственному секретарю Марко Рубио обратились сенатор-демократ Джин Шахин и республиканец Роджер Викер. Они призвали администрацию Трампа не медлить с применением санкционного законодательства, которое президент подписал почти месяц назад.

По словам законодателей, одним из приоритетов должна стать борьба с так называемым "теневым флотом" России. Речь идет о сотнях танкеров, которые Москва использует для транспортировки нефти и обхода санкций.

Каждый день, проходящий без максимального экономического давления, позволяет Москве поддерживать эту военную эскалацию,

– подчеркнули Шахин и Викер.

Сенаторы также призвали Вашингтон перекрыть финансовые каналы, через которые Россия обходит санкции. В частности, они обратили внимание на зарубежные подразделения банков, в том числе в Шанхае, а также на сеть финансовых учреждений Кыргызстана.

Иностранные банки нужно заставить сделать выбор. Они могут либо вести бизнес с Соединенными Штатами, либо финансировать войну России. Они не могут делать и то, и другое,

– заявили сенаторы.

Отдельно Шахин и Викер призвали администрацию Трампа противодействовать развитию российской спутниковой системы на низкой околоземной орбите. По их словам, Россия может использовать ее в военных целях, в частности во время будущих атак.

Также сенаторы настаивают на прекращении американских инвестиций в Россию и операций с российским суверенным долгом. Они призвали Министерство финансов США уже в октябре опубликовать четкие правила, которые обеспечат прекращение таких финансовых потоков.

Кроме того, законодатели требуют усилить контроль за поставками в Россию технологий двойного назначения и электроники, которые могут использоваться в войне. Они также призвали применять санкции против компаний и структур, помогающих российскому военно-промышленному комплексу.

Значительная часть положений нового санкционного закона должна вступить в силу 18 октября – после завершения 30-дневного периода рассмотрения администрацией.

В то же время в течение месяца после подписания документа администрация Трампа не предприняла публичных шагов по его практическому внедрению. Именно это и стало одной из причин, почему сенаторы призвали Белый дом ускорить действия.

Напомним, США могут использовать торговое давление на Китай и Индию, чтобы ограничить финансирование Россией войны против Украины. Политический аналитик Александра Филипенко в беседе с 24 Каналом отметила, что Пекин остается одной из главных опор Москвы в обходе западных санкций.

По ее словам, потеря российских рынков сбыта из-за американских пошлин может существенно сократить доходы Кремля от экспорта энергоресурсов. В то же время Дональд Трамп пока не спешит вводить 100-процентные пошлины против покупателей российской нефти без заключения более широкого торгового соглашения с Китаем.

Аналогичная ситуация сложилась с Индией, которая в ходе переговоров с США добивается гарантий неприменения санкций по закону Линдси Грэма в случае сокращения закупок российских энергоресурсов.