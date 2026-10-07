Как отмечает политический аналитик Александра Филипенко в беседе с 24 Каналом, именно Пекин сегодня остается главной опорой для Москвы в обходе западных санкций. Лидер КНР Си Цзиньпин имеет возможность в любой момент прекратить поддержку российской военной машины.

Как Вашингтон может повлиять на ситуацию

Самым мощным инструментом для прекращения этого сотрудничества располагает президент США. Однако Дональд Трамп пока колеблется в вопросе введения стопроцентных пошлин против покупателей российской нефти без заключения широкого торгового соглашения с Пекином.

Аналогичная ситуация наблюдается и на индийском направлении, где торговые переговоры с Соединенными Штатами Америки в настоящее время приостановлены. Нью-Дели требует четких гарантий неприменения " санкций в соответствии с законом Линдси Грэма" в случае сокращения закупок энергоресурсов у России.

Единственное, что беспокоит российские власти, – это военный бюджет,

– подчеркнула Филипенко.

Российские власти абсолютно не беспокоятся о социальных проблемах или уровне жизни собственных граждан. Если Вашингтону удастся лишить агрессора нефтяных поступлений, это вызовет критические проблемы с производством оружия.

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Что известно о зависимости Москвы

Пекин обладает сильными рычагами влияния на Кремль, но не спешит ими пользоваться. Для Китая нынешняя модель отношений остается экономически выгодной, ведь он получает российские ресурсы с огромными скидками. Кроме того, западные эксперты считают, что замораживание скрытых активов российских элит мог бы стать еще одним эффективным инструментом давления на агрессора.

Александра Филиппенко о проблемах России из-за войны: смотрите видео