Неожиданный протест в Москве, давление Трампа на Россию через Китай и Индию и растущее внимание США к украинскому опыту войны – эти процессы могут повлиять на дальнейшее развитие войны и позицию Кремля. В то же время Вашингтон сталкивается с новыми вызовами в отношениях с Канадой и Европой, которые также могут отразиться на его политике.

Политический аналитик, член Европейской сети лидеров в Великобритании Александра Филипенко в интервью 24 Каналу разобрала , почему протест в Москве стал неожиданным сигналом для Кремля и что действительно может вызвать более масштабные выступления в России. Она также объяснила, способен ли Трамп использовать 100-процентные пошлины в качестве рычага давления на Москву, Пекин и Нью-Дели, и почему американские военные меняют взгляд на украинский опыт современной войны.

Протесты в Москве и реакция Кремля

Под лозунгами "Долой царя, мы хотим честных выборов и свободы" в центре Москвы прошел протест. Он начался как официально санкционированный митинг Коммунистической партии Российской Федерации. Протесты вспыхнули сразу после выступлений представителей партии, что в итоге привело к столкновениям с силовиками и задержанию 65 участников. Почему это свидетельствует в отношении текущего состояния политического недовольства в России и насколько это опасно для Кремля?

Это совершенно неожиданно для Кремля, потому что они уничтожили оппозицию или любое ее подобие и делают это с 2014 года, а по сути – с первых дней правления Путина, можно говорить даже о 2003 году.

Все началось еще тогда, почти четверть века назад, но особенно сейчас эту новую волну оппозиции начали уничтожать уже более 10 лет назад.

И сейчас мы видим протест со стороны Коммунистической партии России. Это партия, полностью подконтрольная Кремлю, находящаяся в полном соответствии с кремлевской повесткой дня, и их мировоззрение, скажем так, не слишком отличается от взглядов Кремля. Но даже они были недовольны. Даже они увидели, что выборы были абсолютно сфальсифицированы. В выборах, проходивших в России, не было ничего настоящего.

Для Кремля на данный момент это не слишком опасная ситуация. Скорее, это напряженная ситуация, потому что они, конечно, видят врага в каждом, кто выступает против полномасштабного вторжения в Украину и против войны в Украине в целом. А коммунисты не были так сильно против этого. Они не выступали против этого, однако они недовольны Кремлем.

Полное интервью Александры Филипенко о влиянии Китая и Индии на войну в Украине: видео

Поэтому пока это не представляет опасности. Это, скажем так, переформатирование системы. Кремль сейчас пытается перенастроить систему, чтобы все работало без сбоев.

Они заставили многих людей покинуть страну, либо убили их, либо заключили в тюрьму. Люди в тюрьмах – конечно, политзаключенные и т. д. И они думали, что больше никого, буквально никого, кто мог бы выйти на протест, не осталось. А потом вдруг они видят протест со стороны людей, которые, как они были абсолютно уверены, поддерживают Кремль. Поэтому я бы не стала употреблять слово "опасно", но думаю, что они немного нервничают. Это точно не то, что они ожидали.

Что может сдвинуть протестное движение в России

Что должно произойти, чтобы страх перед силовиками перестал действовать как сдерживающий фактор? Что должно измениться внутри России, чтобы единичные вспышки протеста переросли в масштабные уличные демонстрации? Что могло бы стать триггером?

Протесты в ИранеПоказали многим людям в разных диктатурах, что нет никаких оснований выходить на протест. Вас просто убьют. То же самое происходит в России или Беларуси. Вас просто бросят в тюрьму. Нет причин выходить.

Когда речь идет о диктатуре, никакое количество людей не заставит власть что-то увидеть или почувствовать какую-то боль. Конечно, они просто запрут всех. Они убьют всех, как в Иране. Или в Иране они использовали тяжелую артиллерию для убийства десятков тысяч протестующих. Мы до сих пор не знаем точных цифр. Кто-то говорит о 30 000. Это самая низкая цифра, о которой кто-то упоминает. Некоторые говорят о 40 000, 50 000 человек, убитых во время протестов.

То же самое происходило при режиме Мадуро в Венесуэле. Людей, которые выходили на протесты, просто убивали, потому что у режима были специальные оперативники, которые ездили на мотоциклах. Один человек сидит впереди и управляет, а другой сзади с оружием просто стреляет в оппозицию или в кого угодно на улицах.

Поэтому об этом очень хорошо известно в России и Беларуси. Чтобы протесты действительно работали, те люди, которые выходят и рискуют быть убитыми, и даже не рискуют, а уверены, что их посадят, должны знать, что есть возможность того, что что-то действительно изменится.

Чтобы что-то действительно изменилось, должен быть кто-то наверху, скажем, какая-то оппозиция внутри Кремля. Говорить об этом бессмысленно. Сейчас это выглядит смешно – говорить об этом. Но мне кажется, что это единственная возможность, особенно после протестов в Тегеране, после того, что мы увидели, даже после того, как президент Трамп сказал: "Держитесь, мы идем вас спасать".

Он сказал это в начале января, аоперация "Эпическая ярость"началась только в конце февраля, когда людей уже вешали и казнили за участие в протестах, включая членов семей участников протестов, которых также вешали или сажали в тюрьму на много-много лет.

Некоторых людей также подвергали порке, их хлестали в соответствии с иранским законом. Это показало людям, что трудно надеяться на то, что кто-то придет извне, чтобы спасти их. Их просто расстреляют на улицах.

Поэтому, я думаю, появление какого-то оппозиционного движения в Кремле или рядом с Кремлем, чтобы получить власть, – очень трудно говорить о такой власти как о чем-то положительном, но все же власть типа Пригожина, такой мятеж в армии или где-либо еще, это можно рассматривать как надежду для каждого, кто выходит на протест.

Давление США на Россию через Китай, Индию и санкции

Может ли Трамп использовать угрозу 100-процентных пошлин для покупателей российской нефти не для реального введения, а как инструмент торговли с Москвой, Пекином и Нью-Дели?

Проблема сейчас, конечно, прежде всего в Китае. И без соглашения, без торгового соглашения, очень трудно сказать, что президент Трамп действительно введет какие-то санкции. И мы понимаем, что Китай является основой российской военной экономики.

Как отмечали многие наблюдатели за Китаем, многие специалисты по Китаю, Си Цзиньпин – это человек, который мог бы просто нажать на кнопку "стоп". И просто прекратить эту помощь российской военной машине. А это означало бы, что Китай должен прекратить помогать России. Что они делают, якобы помогает обходить некоторые санкции. Также мы понимаем, что Китай продает России все подряд. И Китай получает дешевые ресурсы.

Если включить "рубильник", мы понимаем, что Китай перестал бы помогать российской военной машине, и это одна из самых больших возможностей американского президента остановить войну в Европе. Хотя без торгового соглашения президент Трамп колеблется использовать давление, рычаги влияния, которые он на самом деле имеет на Китай, особенно после того, как законопроект Линдси Грэма стал законом.

Но сейчас, по сообщению Bloomberg, мы видим, что возникает еще одна проблема с Индией. Индийские официальные лица дали понять, что торговые переговоры с Соединенными Штатами в настоящее время приостановлены. Министерство финансов Индии сообщило об этом Bloomberg, и, конечно, они также обсуждали применение "закона Линдси Грэма ".

Сейчас действуют эти 100-процентные пошлины на индийские товары, и Индия хочет получить гарантии от Соединенных Штатов, что они не будут вводить эти пошлины и санкции в соответствии с законом Линдси Грэма, если Индия будет закупать меньше у России. Поэтому сейчас все на паузе, и Министерству финансов Соединенных Штатов трудно вести переговоры не только с Китаем, но теперь и с Индией.

Хотя им нужно оказывать давление в первую очередь на Китай, а затем и на Индию, чтобы ослабить Россию. Потому что иначе российскую военную машину не остановить. России нужны деньги на производство оружия.

России нужны деньги, чтобы платить подрядчикам. Их не особо беспокоит бюджет или социальные вопросы – это не проблема для Кремля или российского правительства.

Они не то чтобы заботятся о своем народе, но что их волнует, – это военный бюджет. Если у них не будет достаточно ресурсов для производства оружия, то у них возникнут проблемы.

Они пытаются запугать Украину, чтобы она пошла на переговоры, села за стол и обсуждала те идеи, которые хочет внедрить Россия.

Кремль всегда делает вид, что не он начал войну. И сейчас Кремль делает вид, что ответит президенту Зеленскому новыми атаками на Киев, притворяясь, будто не он начал войну в самом начале. Именно он должен остановиться.

Итак, они пытаются делать хорошую мину при плохой игре сейчас, когда экономика находится в тяжелом состоянии. Без Китая и без Индии. Индия, конечно, на втором месте, но особенно без Китая Россия не смогла бы делать такую хорошую мину. И президент Трамп пока колеблется в отношении применения этих санкций также из-за высоких цен на нефть во всем мире в связи с иранской операцией, операцией "Эпическая ярость".

Белорусская схема и почему она не работает для России

Есть очень интересный момент в контексте Беларуси. Лукашенко, очевидно, нашел товар для Трампа. Впервые за 4 года, после ослабления санкций против Беларуси, Соединенные Штаты должны получить партию калийных удобрений от режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Ожидается, что судно с 30 000 тонн груза прибудет в порт Нового Орлеана. Мог бы Трамп применить такую же модель к России, используя санкции или восстанавливая доступ к рынку США для определенных российских товаров в обмен на что-то? Если да, то что Москва реально могла бы предложить взамен?

Москва делает все, чтобы предложить свою нефть, делает все, чтобы предложить свои возможности по поставкам нефти или чего-либо другого в Соединенные Штаты.

Они отчаянно пытаются заключить эту сделку с "Лукойлом", но американской стороне, конечно, если не говорить о Джареде Кушнере и Стиве Виткоффе, а говорить об американских чиновниках, им трудно обсуждать сделку с "Лукойлом". Но нефть, конечно, была бы самой насущной потребностью Соединенных Штатов.

С Беларусью это очень интересно, и с калием это очень интересно, потому что для президента Трампа, для нынешней администрации, речь идет не о заключении соглашения с Беларусью. Мы должны понимать, что соглашение с Беларусью их на самом деле не волнует. Их в основном волнует давление на Канаду.

Речь идет только и прежде всего, во-вторых и в-третьих, о давлении на Канаду, чтобы она заключила соглашение с Соединенными Штатами, поскольку Соединенные Штаты закупают почти 80%, более 75% калия из Канады.

Это важно для канадских импортеров. Это важно для канадской экономики, и, конечно, президент Трамп сейчас очень разгневан на Канаду, потому что видит, что Канада не соглашается на его новые требования и новые идеи. Он пытался запугать Канаду, например, переименовав озеро Онтарио в "Америку", но это никак не повлияло на Канаду. Это просто немного раздражило канадцев, но в бизнесе ничего не изменилось.

Сейчас это реальная возможность для Соединенных Штатовполучать калийные удобрения из другого места. Возможно, это не так просто с точки зрения логистики, но политически это большой плюс для администрации Трампа.

Итак, дело не в соглашении с Беларусью. Дело не в соглашении с той диктатурой, которая убивает собственный народ. И также очень важно понимать, что это не соглашение с Беларусью, с белорусским диктатором, который слишком дружелюбен к Путину в России и который не закрывает никаких возможностей для российской армии на своей территории.

Более того, он предоставляет российской армии возможность разместить ядерные ракеты, по крайней мере так они говорят, в Беларуси.

Итак, Беларусь слишком дружественна к агрессивному террористическому режиму Путина. А для президента Трампа это не имеет значения, когда речь идет о калии, потому что все, что имеет значение, – это запугивание Канады. Мы должны разделять эти вещи. Дело не в заключении соглашения с Лукашенко, дело в давлении на Канаду.

У Москвы сейчас нет ничего подобного, и, конечно, администрации Трампа значительно сложнее отменить какие-либо санкции против России, особенно после того, как законопроект Линдси Грэма стал законом, поскольку им нужно представить идею снятия санкций Конгрессу. А Конгресс, особенно после промежуточных выборов, вероятно, не одобрит никакого снятия санкций до окончания войны.

Канада, ЕС и сигнал для Белого дома

В конце этого месяца, как вы, возможно, видели, Европейский Союз и Канада должны объявить о новом масштабном партнерстве. Оно будет включать не только совместные усилия по преодолению геополитических рисков, но и усиленную поддержку Украины, сообщает Politico. Какой сигнал это посылает Трампу?

Идея ассоциированного членства Канады в Европейском Союзе, что будет обсуждаться в Монреале в конце этого месяца, вызывает большую озабоченность в администрации Трампа. Это большая тревога для Белого дома.

Ведь, не говоря уже о калии, объем торговли между двумя странами огромен. Сейчас лишь несколько процентов – кто-то говорит 7%, кто-то – по крайней мере до 10% – торговли между Канадой и США нарушены; остальные 90% продолжаются и довольно успешно. Но экономические связи настолько тесны, торговые связи настолько тесны.

Это может означать меньше возможностей для американских фермеров, прежде всего, и в целом для американских компаний в Канаде.

Если Канада отвернется от этого партнерства с Соединенными Штатами, если Канада решит сблизиться с Европейским союзом, это станет большой проблемой, прежде всего, для тех фермеров, тех компаний и тех людей, которые обычно голосуют за Республиканскую партию.

Если мы говорим об Айове, если мы говорим об Огайо, если мы говорим о других штатах, где преобладают фермеры и сельскохозяйственные угодья, это потенциально большая проблема. Президент Трамп верит, что может запугать Канаду, заставив ее сесть за стол переговоров.

Он может запугать Канаду, чтобы она приняла новое соглашение или подписала новое соглашение, но мы ничего подобного не видим. Безусловно, Белый дом будет очень внимательно следить за тем, что будет происходить между Канадой, Европейским союзом и Европой.

А говоря об Украине, мы должны разделять эти вопросы, потому что когда мы говорим об Украине, когда мы говорим об увеличении помощи Украине, Соединенные Штаты полностью поддерживают это, потому что они хотят видеть, как Европа берет на себя больше ответственности, вкладывает больше средств в помощь Украине, закупает американские товары, приобретает американскую военную технику.

Но это то, что они хотят видеть, а в то же время другая проблема, которая абсолютно не связана с Украиной, – торговые отношения с Канадой – это проблема, возможная проблема для Белого дома.

Что поразило американских военных в Украине

Бывший министр армии США назвал унизительным то, что Украина с гораздо меньшим оборонным бюджетом в некоторых аспектах оказалась лучше оснащенной для современной войны. Насколько неудобной будет эта оценка для Трампа и Пентагона, и свидетельствует ли она о том, что США рассматривают поддержку Украины также как возможность получить уникальный боевой опыт?

Безусловно, и очень важно помнить, кто такой Дэн Дрисколл. Он не только бывший чиновник Пентагона, но и близкий друг Дж. Д. Венса. Он также руководил предвыборной кампанией Джей Ди Венса на прошлых выборах. Скорее всего, он станет частью предвыборной кампании Джей Ди Венса, если Вот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.

Так что Дэн Дрисколл – это сейчас интересная фигура в этом американском правительственном пазле, скажем так. Хотя сейчас он не входит в состав правительства. Он выражает мнение некоторых людей, которые изначально скептически относились к помощи Украине, к отправке или продаже оружия Украине.

Сначала он даже скептически относился к тому, чтобы Европа оплачивала американское оружие для Украины. Но он изменил свою позицию. Он изменил ее на 180 градусов после того, как приехал в Украину, увидел, что происходит на фронте, и получил реальную информацию.

Поэтому он является представителем очень интересной группы, близкой к Пентагону или Белому дому, и сейчас видит войну в Украине совершенно под другим углом. Это очень важно. Это заставляет задуматься, и мы знаем, что у Дэна Дрисколла были напряженные отношения с Питом Хукстроем, главой Пентагона.

И это показывает, что Соединенным Штатам нужно сделать больше, чтобы быть ближе к Украине, а также научиться вести нынешнюю войну, современную войну.

Также Bloomberg сообщил, что НАТО разрабатывает план отражения российской атаки с помощью дронов и искусственного интеллекта. И главным игроком в этом являются Соединенные Штаты. Алексус Гринкевич, американский генерал, работает над этим планом победы над Россией.

Это показывает, насколько серьезно настроены американские военные, кадровые военные, четырех- и пятизвездные генералы, которые смотрят на ситуацию на фронте не через политическую призму, а через военную. Они смотрят на это глазами военных.

Особенно важно подчеркнуть, что есть сообщение от посла США в НАТО, который, скажем так, не то чтобы Мэтью Уитакер был скептиком в отношении помощи Украине, но он является частью администрации Трампа. И он написал, что системы вооружения, существующие лишь на бумаге, не являются средством сдерживания.

Он говорит об этой необходимости – не только теоретической, но и реальной – быть ближе к тому, что происходит на передовой, чтобы понимать события на фронте и то, как Украина ведет современную войну.

Итак, все эти сигналы поступают не от политиков, а от реальных военных, настоящих генералов, которые действительно понимают, что происходит на линии фронта, и это показывает, как американский истеблишмент смотрит на войну сейчас.

Украинский опыт поднимает другой вопрос: может ли большая технологически развитая армия адаптироваться достаточно быстро, когда сам характер войны меняется с беспрецедентной скоростью. В этом смысле опыт Украины – это урок не только об оружии. Это урок о скорости, гибкости и способности учиться на поле боя в режиме реального времени.