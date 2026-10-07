Як зазначає політична аналітикиня Олександра Філіпенко у розмові з 24 Каналом, саме Пекін сьогодні залишається головною опорою для Москви в обході західних санкцій. Лідер КНР Сі Цзіньпін має можливість в один момент припинити підтримку російської військової машини.

Як Вашингтон може вплинути на ситуацію

Найпотужнішим інструментом для зупинки цієї співпраці володіє президент США. Проте Дональд Трамп наразі вагається запроваджувати стовідсоткові мита проти покупців російської нафти без укладення широкої торгової угоди з Пекіном.

Схожа ситуація спостерігається і на індійському напрямку, де торгові переговори зі Сполученими Штатами Америки наразі призупинені. Нью-Делі вимагає чітких гарантій незастосування санкцій за законом Ліндсі Грема у разі скорочення закупівель енергоресурсів у Росії.

Єдине, що хвилює російську владу, це військовий бюджет,

– наголосила Філіпенко.

Російську владу абсолютно не хвилюють соціальні проблеми чи рівень життя власних громадян. Якщо Вашингтону вдасться позбавити агресора нафтових надходжень, це спровокує критичні проблеми з виробництвом зброї.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю політичної аналітикині, членкині Європейської мережі лідерів у Великій Британії Олександри Філіппенко можна прочитати на сайті 24 Каналу за посиланням.

Що відомо про залежність Москви

Пекін має сильні важелі впливу на Кремль, але не поспішає ними користуватися. Для Китаю нинішня модель відносин залишається економічно вигідною, адже він отримує російські ресурси з величезними знижками. Крім того, західні експерти вважають, що замороження прихованих активів російських еліт могло б стати ще одним ефективним інструментом тиску на агресора.

Олександри Філіппенко про проблеми Росії через війну: дивіться відео