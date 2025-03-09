Сенатор Грэм, призвавший Зеленского уйти в отставку, требует новых санкций против России

Недавно Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения против России широкомасштабных санкций, чтобы принудить ее к миру. Эту инициативу поддержал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Так, Грэм в интервью Fox News Sunday 9 марта сообщил, что подаст новый законопроект о санкциях против России уже на следующей неделе, передает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

Смотрите также Зеленский назвал два ожидания от встречи команд Украины и США в Саудовской Аравии

Что предлагает Грэм

Сенатор рассказал, что он предложит ввести санкции против банковского сектора и энергетики России, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Республиканец отметил, что в случае, если оккупанты не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры, США должны ввести против них "адские санкции".

Грэм также высказался против решения США остановить военную помощь Украине и передачу ей разведданных. Он считает, что и поставки оружия и предоставление разведданных надо возобновить до того, как произойдет прекращение огня. "Если мы откажемся от Украины, это будет хуже, чем в Афганистане", – подытожил чиновник.

Напомним, что после скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Грэм раскритиковал украинского президента. Он призвал его изменить поведение или уйти в отставку.