"Готов был отдать территории": FT раскрыла секретный мирный план Путина 2022 года

О тайных контактах и выработке мирного предложения сообщило издание Financial Times. Среди посредников были бывший офицер разведки Маттиас Варниг, имевший личный доступ к Владимиру Путину, а также украинский кинопродюсер Александр Роднянский. Посредники стремились найти компромисс на фоне успешного контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.

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Что предусматривал мирный план?

Разработанные предложения опирались на Стамбульские договоренности, которые сорвались весной 2022 года. Согласно плану, Россия должна была вывести войска с большей части территорий, оккупированных после полномасштабного вторжения.

В свою очередь, линию разграничения предлагалось зафиксировать по границам, контролировавшимся до 24 февраля, а Украина должна была признать российский контроль над Крымом и предоставить сухопутный коридор к полуострову.

Кроме того, план содержал требование об отказе Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности с участием стран Альянса. В феврале 2023 года Варниг сообщил участникам инициативы, что глава Кремля подробно изучил документ и согласился с предложением относительно линии фронта.

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"Если мы сможем договориться о границах и НАТО, тогда можно будет обсудить все остальное"– сказал тогда Путин Варнигу.

Позиция Украины

Когда проект документа представили украинской стороне, Владимир Зеленский и Андрей Ермак категорически отвергли любые территориальные уступки. Украинское руководство выразило уверенность, что сможет добиться гарантий безопасности без отказа от собственных земель.

Роднянский, который считал, что США должны были оказать давление на Украину, чтобы та согласилась на сделку, заметил: они вели себя так, будто российская армия должна была внезапно рассыпаться, подобно армии Саурона в конце "Властелина колец".

В итоге кулуарный переговорный канал потерял импульс из-за отсутствия поддержки со стороны США, а требования Кремля впоследствии только усилились.

Ранее политолог Максим Джигун оценил новый мирный план США, отметив, что любые инициативы без принуждения России к перемирию не принесут результата.