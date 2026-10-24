"Готовий був віддати території": FT розкрило таємний мирний план Путіна 2022 року

Про таємні контакти та формування мирної пропозиції повідомило видання Financial Times. Серед посередників були колишній офіцер розвідки Маттіас Варніг, який мав особистий доступ до Володимира Путіна, а також український кінопродюсер Олександр Роднянський. Посередники прагнули знайти компроміс на тлі успішного контрнаступу ЗСУ восени 2022 року.

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Що передбачав мирний план?

Розроблені пропозиції спиралися на Стамбульські домовленості, які зірвалися навесні 2022 року. Згідно з планом, Росія мала вивести війська з більшої частини територій, окупованих після повномасштабного вторгнення.

Натомість лінію розмежування пропонували зафіксувати по межах, які контролювалися до 24 лютого, а Україна мала б визнати російський контроль над Кримом і надати сухопутний коридор до півострова.

Крім того, план містив вимогу щодо відмови України від вступу до НАТО в обмін на безпекові гарантії за участю країн Альянсу. У лютому 2023 року Варніг розповів учасникам ініціативи, що очільник Кремля детально вивчив документ і погодився з пропозицією щодо лінії фронту.

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Якщо ми зможемо домовитися щодо кордонів і НАТО, тоді можна буде обговорити все інше– сказав тоді Путін Варнігу.

Позиція України

Коли проєкт документа представили українській стороні, Володимир Зеленський та Андрій Єрмак категорично відкинули будь-які територіальні поступки. Українське керівництво висловило впевненість, що зможе домогтися безпекових гарантій без відмови від власних земель.

Роднянський, який вважав, що США мали б натиснути на Україну, аби та погодилася на угоду, зауважив: вони поводилися так, ніби російська армія мала раптово розсипатися подібно до армії Саурона наприкінці "Володаря перснів".

У підсумку кулуарний переговорний канал втратив імпульс через відсутність підтримки з боку США, а вимоги Кремля згодом лише зросли.

Раніше політолог Максим Джигун оцінив новий мирний план від США, зазначивши, що будь-які ініціативи без примусу Росії до перемир'я не матимуть результату.