Россия также может оказывать военную помощь Северной Корее: Песков рассказал о договоре с КНДР

Северокорейские солдаты участвуют в войне на стороне России в рамках договоренностей двух стран. В Кремле отмечают, что привлечение войск КНДР к боям в Курской области показало свою эффективность.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова представителя Владимира Путина Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ. Пхеньян уже официально признал, что военные КНДР воюют на стороне России в Курской области.

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Россия сотрудничает с КНДР ради войны

Соответствующий договор между Северной Кореей и Россией предусматривает, что Москва также будет оказывать военную помощь КНДР в случае необходимости. Так страны смогут участвовать в войнах своего союзника.

Безусловно, у нас действует договор. И по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь друг другу. И участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно действует этот договор,

– отметил Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля о зарплате военным КНДР за участие в боях в Курской области. Дмитрий Песков заявил, что он не владеет такой информацией, ведь за это отвечает минобороны.

Также пресс-секретарь Путина добавил, что встреч или телефонных разговоров с Ким Чен Ыном российский диктатор в ближайшее время не планирует.

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