Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По его словам, Трамп и раньше оказывал давление на Украину. Но если тогда речь шла лишь о отдельных случаях, то сейчас речь идет о системном давлении.

Почему Трамп шантажирует Украину?

Как подчеркнул Джигун, заявления американского политика являются частью спланированной стратегии, цель которой – склонить Киев к капитуляции перед требованиями России. Сейчас давление приобрело гораздо более агрессивный характер. Проблемы с разведданными время от времени возникают. Также введены ограничения на работу Starlink.

Если раньше это были инициативы, чтобы попробовать, получится ли что-то, то сейчас все похоже на полноценное давление, которое должно заставить Украину подчиниться требованиям, от которых мы давно отказались,

– подчеркнул Джигун.

Подобная риторика больше не связана исключительно с предвыборной гонкой в США. Попытки Трампа обвинить Украину во внутренних проблемах Америки, в частности в стоимости топлива, оказались неэффективными среди избирателей.

Чего ожидать от выборов в США?

Аналитик подчеркнул, что электоральная ситуация в ключевых штатах складывается не в пользу республиканцев. Палата представителей, вполне вероятно, будет за демократами. Что касается Сената, то здесь еще есть вопросы, но и там все может сложиться благоприятно для оппонентов Трампа.

Трамп своими заявлениями уже не просто демонстрирует, что якобы борется за интересы американцев. При этом он решает собственные политические задачи, пытаясь угодить Путину и заставить Украину пойти на те условия, которые предлагают россияне. И это уже не просто попытка временно понравиться своему избирателю. Это больше похоже на целенаправленную стратегию со стороны Белого дома,

– отметил Джигун.

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил, что США предприняли несколько недружественных шагов в отношении Киева. Речь идет об ограничении работы Starlink и задержках с поставками ракет для Patriot. Фактически были предприняты действия, чтобы заставить Украину капитулировать.