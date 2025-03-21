Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Смотрите также Ограбление века: как хакеры КНДР воруют миллиарды крипты для финансирования ракет и оружия

Что известно о визите Шойгу в КНДР

В пятницу, 21 марта, Шойгу прибыл в Пхеньян, где встретится с Ким Чен Ыном.

Сообщается, что кремлевский прихвостень уже успел возложить венок к монументу в память о советских солдатах. Другие детали визита пока неизвестны.

Шойгу прибыл в Северную Корею: смотрите видео

Кстати, ISW отмечает, что Россия продолжает углублять отношения с противниками Соединенных Штатов несмотря на готовность к переговорам. Менее месяца назад Сергей Шойгу провел отдельную встречу с президентом КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине. Они обсудили вопросы двусторонней безопасности, а также международные и региональные вопросы.

Шойгу и Си подчеркнули необходимость продолжения координации усилий на ключевых международных площадках, в частности БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества, а также дипломатических усилий по "решению украинского кризиса".