Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо про візит Шойгу до КНДР

У п'ятницю, 21 березня, Шойгу прибув до Пхеньяна, де зустрінеться з Кім Чен Ином.

Повідомляється, що кремлівський посіпака вже встиг покласти вінок до монумента в пам’ять про радянських солдатів. Інші деталі візиту поки невідомі.

Шойгу прибув до Північної Кореї: дивіться відео

До речі, ISW зазначає, що Росія продовжує поглиблювати відносини з супротивниками Сполучених Штатів попри готовність до переговорів. Менш як місяць тому Сергєй Шойгу провів окрему зустріч з президентом КНР Сі Цзіньпіном і міністром закордонних справ КНР Ван Ї в Пекіні. Вони обговорили питання двосторонньої безпеки, а також міжнародні та регіональні питання.

Шойгу і Сі підкреслили необхідність продовження координації зусиль на ключових міжнародних майданчиках, зокрема БРІКС і Шанхайську організацію співробітництва, а також дипломатичних зусиль щодо "вирішення української кризи".