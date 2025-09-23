Швеция заявила о готовности сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве
Швеция готова защищать свое воздушное пространство и, в случае необходимости. Самолеты, которые его нарушат, будут сбивать.
Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Aftonbladet.
Швеция готова сбивать самолеты, которые нарушат ее воздушное пространство
По словам Йонсона, "ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции", поэтому страна "имеет право защищать свое воздушное пространство, в случае необходимости – с применением силы".
В так называемом постановлении IKFN (о действиях армии при нарушениях территории Швеции – 24 Канал) правительство дало Вооруженным силам инструкции относительно того, как следует обращаться с воздушными судами-нарушителями. Это включает право, при необходимости, применить оружие – с предупреждением или без него,
– отметил Йонсон.
Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала отметил, что достаточно было сбить один самолет, чтобы Путин все понял. Нарушение воздушного пространства долго бы не повторялись. Именно это произошло в случае со сбиванием российского самолета силами Турции в 2015 году.
Какие еще страны готовы сбивать или перехватывать российские самолеты?
Министр иностранных дел Великобритании заявила, что силы Великобритании и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это будет необходимо.
Премьер-министр Польши заявил, что страна будет решительно сбивать летающие объекты, которые нарушат ее воздушное пространство.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене инициировала дискуссию о возможности сбивания российских самолетов в зоне, контролируемой Альянсом. Такой же призыв прозвучал и от президента Чехии Петра Павела. Идею поддерживают польские и немецкие политики.