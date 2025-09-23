Швеція готова захищати свій повітряний простір і, у разі необхідності. Літаки, що його порушать, збиватимуть.

Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Aftonbladet.

Швеція готова збивати літаки, які порушать її повітряний простір

За словами Йонсона, "жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції", тому країна "має право захищати свій повітряний простір, у разі потреби – із застосуванням сили".

У так званій постанові IKFN (про дії армії при порушеннях території Швеції – 24 Канал) уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право, за необхідності, застосувати зброю – з попередженням або без нього,

– зазначив Йонсон.

Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу наголосив, що достатньо було збити один літак, аби Путін усе зрозумів. Порушення повітряного простору довго б не повторювалися. Саме це сталося у випадку зі збиттям російського літака силами Туреччини у 2015 році.

Які ще країни готові збивати або перехоплювати російські літаки?