Сикорский высмеял Орбана после его нападок относительно членства Украины в ЕС

Венгрия блокирует европейские инициативы по Украине. Будапешт все продолжает подыгрывать Москве. Тем временем в Варшаве поставили на место одиозного Орбана.

Премьер Венгрии выступает против членства Украины в ЕС. Чтобы показать, что население страны разделяет его мнение, Виктор Орбан объявил о плане проведения опроса в Венгрии. Венгров будут спрашивать, хотят ли они видеть Украину в Евросоюзе, передает 24 Канал.

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Сикорский вступился за Украину

На эту инициативу венгерского премьера отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети "Х".

Он написал, что ему было бы интересно узнать "результаты референдума в ЕС относительно членства Венгрии Орбана". Таким образом министр напомнил Орбану о том, как к нему относятся большинство стран-членов.

Напомним, что Венгрия блокирует пакет помощи Украине на 20 миллиардов евро, предложенный ЕС. Тем временем в Европарламенте планируют лишить Будапешт права голоса.