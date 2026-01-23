В Давосе на руке Трампа заметили огромный синяк: откуда он мог взяться

22 января в Давосе Дональд Трамп подписал соглашение о создании Совета мира. Во время торжественной церемонии внимание многих СМИ привлек большой синяк на левой руке американского президента.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала Fox News, что Трамп получил синяк, ударившись рукой об угол стола во время мероприятия.

Откуда у Трампа синяки на руках?

Левитт объяснила, что президент склонен к появлению синяков из-за ежедневного приема аспирина, о чем ранее сообщали его врачи.

Также в Белом доме отметили, что на фотографиях, сделанных в начале форума в Давосе синяков не было.

К слову, как пишет Daily Beast, сам Дональд Трамп тоже прокомментировал темные пятна на руках, особенно на левой.

На вопрос журналистов о синяках, президент США ответил, что чувствует себя очень хорошо.

Трамп объяснил, что ударил руку об стол и наложил на синяк крем. В то же время он связал появление синяка со своим необычным режимом приема аспирина – ежедневной дозой 325 миллиграммов, что значительно больше привычной "низкой дозы" (81 миллиграмм), которую принимают для здоровья сердца.

Трамп не хочет менять дозировку аспирина, потому что принимает его более 25 лет и говорит, что немного суеверен. "Я принимаю большую дозу аспирина, и из-за этого появляются синяки. Врач сказал, что мне не обязательно ее принимать, потому что я очень здоров. Но я все равно принимаю", – отметил он.

Синяки на его руках заметны уже с февраля прошлого года. Ранее Трамп часто скрывал их косметикой, а Белый дом объяснял это частыми рукопожатиями. Также у него хроническая венозная недостаточность, что может вызывать отеки ног.

Во время публичных мероприятий Трамп иногда дремлет, путает даты и имена, а его речи часто длинные и отклоняются от темы. Несмотря на это, Трамп уверяет, что чувствует себя хорошо для своего возраста и хвастается, что успешно прошел три когнитивных теста, которые используются для проверки риска деменции.

