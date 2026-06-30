"С Бандерой не вступит": в Польше угрожают евроинтеграции Украины

Польша не позволит Украине вступить в Европейский Союз, если та продолжит чтить героев ОУН и УПА. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Соответствующее заявление он сделал в эфире Polsat News.

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Что говорят в Польше?

Политик отметил, что у Украины возникнут значительные проблемы с вступлением в Евросоюз. Он обещает, что это может произойти, если наша страна продолжит использовать Организацию украинских националистов (ОУН) и Украинскую повстанческую армию (УПА) в качестве своих национальных символов.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава будет занимать жесткую позицию и требовать от Киева отказаться от чествования лидеров украинского националистического движения, в частности Степана Бандеры. Он заявил, что Польша имеет право решать, кто может вступить в ЕС.

С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать за вступление той или иной страны в ЕС,

– заявил Косиняк-Камыш.

Политик добавил, что при вступлении в Евросоюз каждая страна должна соблюдать строгие требования. Они касаются, в частности, и исторической памяти. По его словам, европейское сотрудничество нельзя строить на уважении к личностям или движениям, которые вызывают боль и неприятие в соседних странах-членах ЕС.

Скандал между Украиной и Польшей

В Польше задержали мужчину, который якобы угрожал Каролю Навроцкому в интернете. Им оказался 36-летний гражданин Украины, которому может грозить штраф или лишение свободы на срок до 2 лет.

Недавно в польском Гданьске пожилой мужчина угрожал и оскорблял кассиршу в магазинеиз-за ее украинского происхождения. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.