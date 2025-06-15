В США произошел скандал: с днем флага поздравили российским триколором
- В США в официальном поздравлении ко дню флага использовали российский флаг.
- Это вызвало возмущение пользователей.
14 июня в Америке отмечают день флага и день армии. Но в официальном поздравлении использовали российский флаг, передает 24 Канал.
Интересно, что в этом году военный парад пришелся на день рождения Трампа.
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Что за скандал с флагом в США
Ко дню флага Пентагон опубликовал поздравление.
С Днем Государственного Флага! Почтим герб нашего государства и звезды и полосы, которые объединяют нас всех. Вывешивая флаг нашего государства и размышляя над ценностями, которые он олицетворяет, давайте праздновать свободу, мужество и стойкость, которые делают нашу страну великой,
– говорится там.
Вот только на картинке размещены российские флаги.
В США поздравили с днем флага флагом России: смотрите сообщение Пентагона
На момент публикации новости сообщение не исправили.
У 24 Канала есть материал об истории американского флага.
Пользователи возмущены, они обвиняют сммщиков и дизайнеров в некомпетентности и симпатиях к России. И требуют привлечь их к ответственности. Некоторые предложили идти до конца и использовать также и российский герб.
А ветеран и общественный активист Олег Симороз оставил свой комментарий под постом Пентагона на русском: "Товарищ майор, попросите дизайнера не с Лубянки!"