"В России такого не увидишь": Макрон отреагировал на коррупционный скандал с Миндичем

В середине ноября в Украине вспыхнул масштабный коррупционный скандал. К нему оказался причастен бизнесмен Тимур Миндич, соратник Владимира Зеленского.

1 декабря президент Украины встретился с Эммануэлем Макроном в Париже. Во время совместной пресс-конференции французский лидер прокомментировал дело Миндича, передает 24 Канал.

Смотрите также Мирный план США по Украине стал лучше, – Зеленский

Что сказал Макрон о деле Миндича?

По словам Макрона, Париж внимательно следит за ситуацией вокруг дела Миндича. Франция предоставляет Украине помощь, поэтому естественно, что она интересуется вопросами подотчетности.

В то же время он напомнил, что в Украине действуют независимые антикоррупционные органы. Именно благодаря их работе и становится известно о случаях коррупции.

Политик заявил, что Франция не имеет права "читать лекции" Киеву, ведь подобные скандалы случались и в ней самой.

Макрон заметил, что демократия должна гордиться тем, что может привлекать к ответственности всех должностных лиц, независимо от их статуса.

Он подчеркнул, что в России коррупционные вопросы якобы "никогда не возникают" только потому, что там нет независимых органов, которые могли бы их расследовать, и это, по его мнению, должно вызывать беспокойство.

По словам политика, борьба с коррупцией в Украине реально работает, а в России такого нет, потому что там фактически действует диктатура.

Что известно о деле Миндича?