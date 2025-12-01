"У Росії такого не побачиш": Макрон відреагував на корупційний скандал з Міндічем
- Макрон заявив, що Франція стежить за корупційними справами в Україні, але не має права "читати лекції" Києву через аналогічні проблеми у себе.
- Він підкреслив, що незалежні антикорупційні органи в Україні відіграють важливу роль у виявленні корупції.
Всередині листопада в Україні спалахнув масштабний корупційний скандал. До нього виявився причетним бізнесмен Тимур Міндіч, соратник Володимира Зеленського.
1 грудня президент України зустрівся з Еммануелем Макроном у Парижі. Під час спільної пресконференції французький лідер прокоментував справу Міндіча, передає 24 Канал.
Що сказав Макрон про справу Міндіча?
За словами Макрона, Париж уважно стежить за ситуацією навколо справи Міндіча. Франція надає Україні допомогу, тому природно, що вона цікавиться питаннями підзвітності.
Водночас він нагадав, що в Україні діють незалежні антикорупційні органи. Саме завдяки їхній роботі і стає відомо про випадки корупції.
Політик заявив, що Франція не має права "читати лекції" Києву, адже подібні скандали траплялися і в ній самій.
Макрон зауважив, що демократія повинна пишатися тим, що може притягати до відповідальності всіх посадовців, незалежно від їхнього статусу.
Він підкреслив, що в Росії корупційні питання нібито "ніколи не виникають" лише тому, що там немає незалежних органів, які могли б їх розслідувати, і це, на його думку, має викликати занепокоєння.
За словами політика, боротьба з корупцією в Україні реально працює, а в Росії такого немає, бо там фактично діє диктатура.
Що відомо про справу Міндіча?
- Тимуру Міндічу – бізнесмену і співвласнику "Квартал 95" – інкримінують створення й керівництво злочинною організацією, відмивання коштів, а також незаконний вплив на рішення урядовців.
- За версією слідства, група впливих осіб створила схему "відкатів" на контрактах "Енергоатома".
- Незаконно отримані гроші відмивали через "бек-офіс" у Києві.
- Частина коштів нібито була передана високопосадовцям (серед них – колишні міністри) за сприяння ухвалення потрібних рішень.
- 10 листопада 2025 року слідчі провели обшуки у Тимура Міндіча, але за декілька годин до цього бізнесмен виїхав з України через пункт пропуску на Львівщині.
- Після виїзду та відсутності Міндіча, суд заочно обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.
- Бізнесмена оголосили в розшук.