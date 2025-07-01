Конфликт закончился столкновениями с полицией. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на The Guardian.

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Почему происходили митинги в Стамбуле

Люди были недовольны "публичным оскорблением религиозных ценностей", которое заметили в публикации журнала LeMan. Прокурор приказал арестовать журналистов, а главный редактор говорит, что они не имели целью оскорбить мусульманство, а сатиру намеренно перекрутили и картинка не имеет ничего общего с пророком Мухаммедом.

Этот мультфильм никоим образом не является карикатурой на пророка Мухаммеда. В этом произведении имя мусульманина, погибшего во время бомбардировок Израиля, выдумано как Мухаммед. Более 200 миллионов людей в исламском мире носят имя Мухаммед,

– отметил редактор Тунджай Акгюн в комментарии Agence France-Presse.

Однако быстро разлетевшаяся новость,, заставила людей требовать наказания для журналистов. В понедельник, 30 июня, в Стамбуле вспыхнули столкновения. Для того, чтобы обуздать народ, полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.

По данным корреспондентов, в столкновениях участвовали от 250 до 300 человек.

Журналисты все же получили наказание

Журнал извинился перед читателями и объяснил свой рисунок.

Карикатурист хотел изобразить праведность угнетенного мусульманского народа, изображая мусульманина, убитого Израилем, он никогда не намеревался умалять религиозные ценности. Мы не принимаем клеймо, навязанное нам из-за того, что нет изображения нашего пророка. Нужен очень злобный человек, чтобы интерпретировать карикатуру таким образом,

– говорится в сообщении.

Однако министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что ответственного за изображение карикатуриста арестовали, ответственность будет нести и графический дизайнер. Также виновными планировали признать главного редактора и руководителя издания LeMan.

Губернатор Стамбула Давут Гюль также раскритиковал "менталитет", который, по его словам, стремится провоцировать общество, атакуя священные ценности мусульман.