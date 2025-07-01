Конфлікт закінчився сутичками з поліцією. Про це 24 Канал пише з посиланням на The Guardian.

Дивіться також В історичному центрі Анталії сталася страшна пожежа: полум'я охопило готель і торгові заклади

Чому відбувалися мітинги в Стамбулі

Люди були незадоволені "публічним ображенням релігійних цінностей", яке помітили в публікації журналу LeMan. Прокурор наказав арештувати журналістів, а головний редактор каже, що вони не мали на меті образити мусульманство, а сатиру навмисно перекрутили і картинка не має нічого спільного з пророком Мухаммедом.

Цей мультфільм жодним чином не є карикатурою на пророка Мухаммеда. У цьому творі ім’я мусульманина, який загинув під час бомбардувань Ізраїлю, вигадано як Мухаммед. Понад 200 мільйонів людей в ісламському світі мають ім’я Мухаммед,

– зазначив редактор Тунджай Акгюн в коментарі Agence France-Presse.

Однак новина, яка швидко розлетілася, змусила людей вимагати покарання для журналістів. У понеділок, 30 червня, в Стамбулі спалахнули сутички. Для того, щоб приборкати народ, поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ.

За даними кореспондентів, у зіткненнях брали участь від 250 до 300 осіб.

Журналісти все ж отримали покарання

Журнал перепросив у читачів та пояснив свій малюнок.

Карикатурист хотів зобразити праведність пригнобленого мусульманського народу, зображуючи мусульманина, вбитого Ізраїлем, він ніколи не мав наміру применшувати релігійні цінності. Ми не приймаємо клеймо, нав’язане нам через те, що немає зображення нашого пророка. Потрібна дуже злісна людина, щоб інтерпретувати карикатуру таким чином,

– йдеться в повідомленні.

Однак міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що відповідального за зображення карикатуриста заарештували, відповідальність нестиме й графічний дизайнер. Також винними планували визнати головного редактора та керівника видання LeMan.

Губернатор Стамбула Давут Гюль також розкритикував "менталітет", який, за його словами, прагне провокувати суспільство, атакуючи священні цінності мусульман.