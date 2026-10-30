Россия уже ведет скрытую войну против Европы, – The Economist

Об этом пишет The Economist.

Adv

популярные видео

Россия ведет против Европы "фиктивную войну"

Европа оказалась в необычной ситуации: формально страны к западу от Украины не находятся в состоянии войны с Россией, однако привычный мир уже нарушен.

Месяц за месяцем связанные с Кремлем исполнители проводят атаки на европейские аэропорты дронами, саботируют железнодорожные линии, поджигают торговые центры, угрожают руководителям оборонных компаний, взламывают компьютерные системы и распространяют дезинформацию в соцсетях.

Назовем это "фиктивным миром". Россия постоянно держит Европу в состоянии нестабильности, демонстрируя слишком большую воинственность, чтобы ее игнорировать, но недостаточную, чтобы спровоцировать прямые ответные меры– поясняет издание.

Европа одновременно готовится к традиционной войне с Россией и уже вовлечена в другой тип противостояния – с саботажем и пропагандой.

С одной стороны, континент готовится к старомодной войне против России, которую мог бы узнать Лев Толстой, с применением артиллерии и перемещением войск (а в наше время – еще и ракет и дронов). С другой стороны, она уже вовлечена в другой вид конфликта – тот, который ведется с помощью саботажа и пропаганды– говорится в статье.

Реклама

Европейские страны активно готовятся к возможному прямому столкновению с Россией. Разведки различных государств предполагают, что Кремль может попытаться вторгнуться на территорию НАТО до 2030 года. Поэтому страны закупают военную технику, готовят солдат, развертывают батальоны и увеличивают оборонные бюджеты.

Однако дискуссия должна касаться не только того, какое вооружение необходимо приобрести, но и того, как распределить расходы на безопасность.

Значительная часть этих расходов в размере 3,5 % ВВП была обоснована риском войны с целью территориального завоевания, что кажется безрассудным даже для непостоянного Владимира Путина. Россия пять лет пыталась выиграть трехдневную войну против своего соседа; вступить в противостояние с НАТО было бы странным выбором для "черта"– отмечается в статье.

В то же время страны Альянса уже пообещали направлять еще 1,5 % ВВП на более широкие нужды безопасности. Речь идет, в частности, о защите критически важной инфраструктуры и повышении устойчивости гражданского населения.

Реклама

Противодействие диверсиям требует не только военных возможностей, но и взаимодействия полиции, местных властей и частных компаний. Страны Северной Европы уже давно уделяют этим вопросам значительное внимание, тогда как в Германии они только становятся предметом активной публичной дискуссии.

Убедительное военное сдерживание со стороны НАТО подталкивает Россию к использованию нетрадиционных методов давления. Поэтому европейским странам необходимо усиливать способность предотвращать такие атаки и смягчать их последствия.

В то же время одним из важных сигналов для Кремля должно стать продолжение поддержки Украины. В ноябре европейские лидеры должны согласовать новый пакет помощи, который позволит Киеву сохранять финансовую устойчивость и продолжать оборону.