Ненависть к украинцам и скандал во Львове: кто такой Славомир Менцен и выиграет ли выборы в Польше

Представитель ультраправой и пророссийской группы "Конфедерация" Славомир Менцен является одним из фаворитов президентских выборов в Польше, первый тур которых состоится 18 мая 2025 года. Менцен открыто ненавидит Украину и успешно монетизирует это.

24 Канал рассказывает биографию этого персонажа, который недавно со скандалом посещал Львов.

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Что Славомир Менцен забыл во Львове и почему у него такой высокий рейтинг

25 февраля 2025 года в центре Львова возле памятника Степану Бандере появился опрятный господин в стильном пальто, костюме с галстуком и кашне. Им оказался 38-летний польский политик Славомир Менцен, который прибыл во Львов, чтобы записать провокационный рекламный ролик для своего участия в грядущих выборах президента Польши.

За 25 секунд Менцен выдал рафинированную ксенофобию, сравнил Бандеру с Гитлером и обвинил украинцев в геноциде 100 000 поляков, очертив, что именно с этими тезисами хочет бороться за "светлое будущее".

Славомир Менцен во Львове: смотрите видео

На выборах Менцен участвует как кандидат от пророссийской политсилы под названием "Конфедерация". Еще недавно это была маргинальная группа "городских сумасшедших", которые делали громкие, но пустые заявления, искали повсюду скандалы и эпатаж и не скрывали своих связей с Москвой, и к счастью, ни на что не влияли.

Ситуация изменилась с началом полномасштабного вторжения России в Украину. "Конфедерация" начала паразитировать на страхе войны среди поляков, а также разжигать вражду к украинцам. Апогеем деятельности "Конфедерации" стало блокирование украинской границы, что существенно ухудшило отношения Варшавы и Киева и усилило антиукраинские настроения. Эти события существенно снизили рейтинги партии "Право и справедливость", а вот популярность "конфедератов" только возросла.

Сейчас социологические рейтинги называют Славомира Менцена то ли вторым, то ли третьим номером электоральных симпатий поляков.

Центр исследования общественного мнения (CBOS) в марте 2025 года показал следующую ситуацию в электоральном поле Польши и очертил фаворитов гонки:

Рафал Тшасковский ("Гражданская позиция") – 35%;

Кароль Навроцкий (беспартийный, кандидат от "Право и справедливости") – 23%;

Славомир Менцен ("Конфедерация") – 21%.

При этом, по сравнению с предыдущим месяцем рейтинг Менцена вырос на 4%, зато Навроцкий "упал" на 2%. Если такая тенденция сохранится, то перед выборами, первый тур которых назначен на 18 мая 2025 года, он был безоговорочным вторым номером.



Более того, по некоторым опросам, например, исследованию агентства SW Research для еженедельника Wprost, Менцен уже второй и имеет 18,9% против 16,5% у Навроцкого.



Опрос SW Research для еженедельника Wprost / Скриншот

Впрочем, уже в апреле 2025 года рейтинги Менцена подпросели, а в мае он уже был "третьим непроходным". Опрос IBRiS, проведенный для Польского радио 24, давал "ультрапатриоту" лишь 12,6%, зато Навроцкий имел 23,6%, а Тшасковский – 31,5%.

Причин падения несколько – это и мобилизация "нормальных поляков", которые наконец увидели после эпатажных выступлений Менцена во Львове его опасность, но, самым главным фактором, пожалуй, все же стало игнорирование кандидатом первых дебатов кандидатов в президенты в Конском.

Тогда Менцен обиделся на всех и заявил, что не собирается выступать в цирке. Поэтому дебаты прошли без него, а роль циркача взял на себя Кароль Навроцкий, который подсовывал оппоненту Тшасковскому радужный флажок, намекая, будто это что-то страшное.

Осознав свою ошибку, Менцен все же принял участие во вторых дебатах 12 мая. Тогда стало понятно, почему он отказался от первых, потому что показал себя неготовым к реальной большой политике и откровенно "плавал в матчасти".

Также на дебатах Менцен не удержался от антиукраинских заявлений. Политик сказал, что, конечно, желает, чтобы Украина не потеряла свою независимость, потому что тогда Польше придется вступать в войну с русскими. Но ему безразлично, где будет проходить государственная граница Украины и чьим будет Крым.

Менцен, дебаты и каштаны / фото – PAP/Marcin Obara

В финале избирательной кампании "конфедераты" Менцена вернулись к старой тактике – блокированию границы с Украиной. Но блокада КПП "Ягодин – Дорогуск" была, к счастью, непродолжительной и монументальный замысел Менцена на привлечение внимания к себе провалился.

Несмотря на падение рейтингов присутствие радикала в топ 3 электоральных предпочтений поляков – прямой намек, что с Менценом придется считаться и уже невозможно игнорировать. Также это хороший сигнал для бывшей партии власти – "Право и справедливость", что не стоит играть с огнем и копировать ультраправых, особенно на родной для "конфедератов" территории популизма и неадекватности. Иначе можно и не попасть во второй тур, уступив тем, кто разбирается лучше в эпатаже, ненависти к соседям и осквернении исторической памяти.

Кто такой Славомир Менцен: биография

Славомиру Менцену 38 лет, он родился 20 ноября 1986 года в Торуне в семье преподавателей местного университета. В детстве Менцену диагностировали легкую форму аутизма (синдром Аспергера), но этот факт не помешал его учебе и дальнейшей успешной карьере. Сейчас об этом могут напоминать разве что единичные неудачные ответы политика при попытках импровизации, а также желание все контролировать.

Славомир без проблем закончил гимназию и академический лицей, впоследствии – экономический факультет Университета Николая Коперника в родном Торуне.

Кроме того, Менцен имеет степень бакалавра по теоретической физике, а также научную степень доктора экономических наук, темой кандидатской, защищенной в 2015-м была "Оптимизация уровня государственного долга в свете математической экономики".



Славомир Ментцен (слева) в 2006 году / Фото с фейсбук-страницы Sławomir Mentzen

Но со всем этим багажом молодой профессионал пошел не в науку или государственное управление, а в бизнес. Бизнесом он начал заниматься еще во время учебы – в 2010-м году открыл обменник валют, через три года после этого вложился в оружейный магазин и бухгалтерскую контору, а затем добавил к ней еще юридическую фирму. В 2020-м Менцен открыл собственную пивоварню и стал варить пиво под брендом Mentzen Brewery.

При этом линейка крафтового пива была довольно мощной (сейчас это почти 20 наименований), дизайн стильным, а качество, судя по реакции потребителей, высокой.

Господин пивовар решил масштабировать успех и открыл в Торуне паб, где бы продавались его напитки, чтобы создать для своего пива замкнутую экосистему. Слоганом заведений стало "Так надо жить", что выдает в Менцене амбиции визионера. Успех в Торуне бизнесмен масштабировал на другие крупные польские города и основал Pub Mentzen в Варшаве и Гданьске.

Поход Менцена в политику и знакомство Корвином-Микке

Параллельно с бизнес-успехами Менцен присоединился и к лоббизму. Он возглавил профсоюз польского бизнеса, стал членом Торгово-промышленной палаты и других влиятельных организаций.

Еще в студенческие годы Славомир Менцен увлекся политикой, в 2007-м 20-летний молодой человек уже возглавлял торунский центр маргинального "Союза за реальную политику", который возглавлял "отец" польских ультраправых – Януш Корвин-Микке. Впоследствии связь прервалась, и Менцена поглотила индустрия обмена валют, но когда на горизонте снова появился Корвин, молодой валютчик долго не думал и охотно присоединился к обновленной партии KORWiN, взяв на себя роль аж целого президента Торунского района и председателя научного совета партии.



В 2017 году Менцена избрали вице-президентом партии.



Славомир Менцен и Януш Корвин-Микке (справа) / Фото Forum

За громким названием на самом деле мало что скрывалось, ведь это была карманная партия эпатажного деда с бабочкой, который жил с того, что подбирал крошки из-под барского стола польской большой политики и как манны небесной ждал денег от россиян за поездку в оккупированный Крым. Или просто доброе слово от Лукашенко и Путина. Поэтому появление молодого, умного, а главное – богатого и успешного спонсора с амбициями стать политиком было растолковано как подарок судьбы.

Менцен в этой системе чувствовал себя хорошо – политика не отнимала много времени и не мешала бизнесу (скорее наоборот), а сам он иногда писал горячие статьи в консервативные издания (журнал Magna Polonia и сайт conservatism.pl) с критикой и простыми ответами на все вопросы.

Обратите внимание! Менцен присоединился к группе ультраправых экспертов, которые разрабатывали так называемые 100 законопроектов программы "Доброе правительство".



Они предусматривали в случае прихода ультраправых к власти превращение Польши в фактически фашистское государство с криминализацией абортов, запретом разводов, "легкими телесными наказаниями", а также отменой запрета на язык вражды и пропаганду тоталитарных систем.



Менцен стал популярным в Польше / Фото Forum

Избиратели на это реагировали умеренно – так, на выборах мэра Торуня в 2018-м он набрал менее 4% и не сумел избраться даже депутатом городского совета.

Ситуация изменилась, когда польские ультраправые объединились – несколько атомизированных маргинальных групп образовали совместное объединение, которое стало называться "Конфедерация". Лидером стал Гжегож Браун, а Корвин-Микке вошел в руководство. В 2019 году в него был избран и Менцен. Он также стал ответственным за разработку экономической программы политсилы и снова провалился на выборах в Торуни (как и за год до того – на выборах в Европарламент).

Интересно, что постоянные поражения на выборах не повлияли на позиции Менцена в родной политсиле и 15 октября 2022 года он возглавил партию Корвина вместо самого Корвина-Микке. За омоложение проголосовали 302 голосами против 14. Это позволило оставить за старым руководством весь негатив и немало "зашкваров", провести ребрендинг и презентовать себя как "новую силу".

Похожие процессы мы видим, например, среди ультраправых во Франции, где вместо одиозной Марин Ле Пен новым лидером партии стал 29-летний кумир молодежи и тикток-феномен Жордан Барделла.

Уже через год Менцену удалось подвинуть и главного "конфедерата" – Гжегожа Брауна (это тот самый, который потушил в сейме ханукальную менору огнетушителем) – в ноябре 2023-го он вместе с Кшиштофом Босаком ("Национальное движение") стал сопредседателем руководящего совета "Конфедерации". Но перед этим Менцен наконец победил на выборах и стал депутатом сейма.

Взгляды Славомира Менцена: что думает об Украине и украинцах

Год в сейме Менцен провел очень "плодотворно", его фишкой стало разжигание ненависти к украинцам и постоянный разгон моральной паники в польском обществе.

Главные диверсии Славомира Менцена:

организация блокады украинской границы с рассыпанием украинского зерна и нападениями на людей;

фейки об украинских беженцах и формирование образа страшных "нахлебников", которые не дают полякам хорошо жить, получают пенсию за день работы;

рассказы об "украинизации" Польши;

попытки создания образа украинцев как террористов и извечных врагов Польши.

Кроме украинцев, любимой темой политика является экономика и польская демократия, которая по мнению Менцена, является "странной и глупой системой". При этом идеальным типом правления Менцен считает монархию. Также Менцен является евроскептиком и называет ЕС "тоталитарным государством".

Здесь он попадает в ловушку собственных суждений, ведь считает тоталитаризм эффективным инструментом для перехода к "свободному рынку". Впрочем, очевидно, сторонники на такие ляпы доктора экономических наук не обращают внимания.

На данный момент ближе всего к фашизму стоит Европейский Союз,

– Славомир Менцен в интервью польскому Radio Zet в 2023 году.

Кроме того, Менцен против абортов в любом виде и за внедрение "легких телесных наказаний" для детей, агитирует за сокращение социальных программ, ненавидит мигрантов и выступает против обязательной вакцинации. Как видим, это полное "комбо".

В принципе, соответствующий диагноз Менцен поставил себе еще в 2019-м, когда во время избирательной кампании в Европарламент представил "Конфедерацию пяти" с заявлениями, которыми бы точно утешался Геббельс (или Орбан):

Мы не хотим: евреев, гомосексуалистов, абортов, налогов и Европейского Союза.

При этом Менцен за всеобщую военную подготовку и легализацию оружия, а также за денонсацию Польшей Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин. Здесь он может даже немного быть полезным для Украины, ведь не будет блокировать нужные инициативы по безопасности.



Также стоит отметить, что в отличие от своего "политического отца" Корвина-Микке Менцен не стопроцентно является пророссийским и пытается избегать этих тем. Он даже признает российскую агрессию и называл Путина военным преступником. И это значительно опаснее, ведь может привлечь к нему избирателей, для которых сотрудничество с Россией является табу.

Основным "местом работы" Менцена стали соцсети – он постоянно бомбит постами на фейсбуке, TikTok и X (здесь трудно избежать сравнений с его румынским собратом Келином Джорджеску).

Больше всего Менцену нравится формат коротких видео с ремарками "на злобу дня". Большую роль в его роликах играет пиво собственного производства. То есть можем говорить о двойной монетизации.

О деньгах Менцен действительно не забывает – его обвинили в присвоении средств, которые были собраны на избирательную кампанию, а также в махинациях с налогами. Менцен подал в суд за якобы клевету, но проиграл, поэтому сейчас активно разыгрывает карту "жертвы политических преследований".



В прошлом году такая стратегия помогла Трампу победить в США. Похоже, на что-то такое рассчитывает и Менцен, потому что в августе 2024 года Совет лидеров "Конфедерации" назвал его своим кандидатом в президенты Польши.

Именно в этом статусе 38-летний политик, ревностный католик и отец троих детей посетил украинский Львов в феврале 2025 года. Со своей задачей – вызвать на себя гнев украинцев и получить внимание поляков – он справился на все 100%.