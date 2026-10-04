В Словакии обострился политический кризис внутри правящей коалиции. Часть союзников действующего премьера Роберта Фицо проголосовала в унисон с оппозицией, а сам он оказался перед необходимостью искать дополнительную поддержку для принятия важных решений.

О возможности проведения досрочных выборов заговорил уже и сам премьер, поставив на повестку дня вопрос о будущем собственного правительства.

Для Украины этот кризис открывает возможность прихода к власти в соседнем государстве более проукраинских сил, однако поводов для преждевременного ликования пока немного.

24 Канал проанализировал ситуацию вокруг коалиционного кризиса в Словакии, чтобы выяснить, действительно ли Роберт Фицо готов рискнуть своим креслом на досрочных выборах, кто может заменить его на посту премьера и не рискует ли Украина превратиться в удобную мишень для постоянной критики на фоне внутренней борьбы за расположение словацкого избирателя. Разобраться во внутренней борьбе в словацкой политике помог основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко.

Бунт в рядах союзников: как возник политический кризис в коалиции Роберта Фицо

В последние три года правительство Роберта Фицо опирается на довольно шаткий союз трех политических сил: его собственной партии Smer, партии "Голос" (Hlas) и Словацкой национальной партии (SNS) во главе с Андреем Данко. Партнеры распределили между собой министерские посты, однако именно борьба за контроль над одним из ведомств поставила под угрозу всю коалицию.

Непосредственным поводом для обострения ситуации стал конфликт между Андреем Данко и министром охраны окружающей среды Томашем Тарабой, который получил должность по квоте Словацкой национальной партии. Но впоследствии партийное руководство утратило доверие к своему кандидату, и Данко начал требовать его увольнения.



Сам Фицо пытался уладить спор, ведь ссора между союзниками грозила лишить его правительство парламентского большинства.

27 сентября премьер объявил о намерении отозвать представление об увольнении Тарабы. В тот же день он заявил, что готов к досрочным выборам уже в январе 2027 года, если Данко и Тараба не обеспечат сохранение большинства.

На это лидер националистов ответил, что его партия не будет голосовать за перевыборы. Фактически участники конфликта начали публично перекладывать друг на друга ответственность за возможный крах правительства.



Андрей Данко на встрече с Сергеем Лавровым / Фото – ТАСС

Интересно, что угроза Фицо нисколько не помогла, и уже 29 сентября депутаты от партии Данко поддержали оппозицию во время голосования о недоверии Тарабе.

На следующий день президент Словакии Петер Пеллегрини официально уволил министра, а временно поручил руководить ведомством самому Фицо. Премьер получил дополнительное министерство, однако вряд ли был этому рад, ведь конфликт с партнерами по коалиции так и остался неразрешенным.

Как объясняет 24 Канал аналитик Дмитрий Корниенко, нынешнее обострение является продолжением давнего политического противостояния. Однако приближение очередных парламентских выборов, запланированных на следующий год, делает внутренние конфликты особенно невыгодными для премьера.

Дмитрий Корниенко основатель аналитического сообщества "Resurgram" Напряженность между Фицо, Тарабой и Данко – это уже довольно давний кризис, который тянется более года. Фицо не раз переживал политические потрясения внутри своей коалиции, но сейчас ситуация опаснее тем, что все это происходит в преддверии избирательного года. Его коалиция начинает давать трещины именно в тот момент, когда любая внутренняя нестабильность может напрямую повлиять на результаты предстоящих выборов.

Опасность для премьера создает прежде всего расклад сил в самом парламенте. До нынешнего обострения правительство опиралось на 78 депутатов в 150-местном парламенте, включая лояльных внефракционных. Потеря поддержки трех из них оставила бы ему лишь 75 голосов – на один меньше, чем требуется для абсолютного большинства. При таком соотношении даже небольшая депутатская группа, обладающая "золотой акцией", получает возможность диктовать свои условия всей коалиции.

В то же время голосование против отдельного министра еще не означает готовности депутатов отправить в отставку все правительство. Корниенко предостерегает от преждевременных выводов об окончательном развале правящего союза.

Дмитрий Корниенко основатель аналитического сообщества "Resurgram" Найти новых депутатов Фицо будет сложно, поскольку парламент довольно четко разделен на проправительственную часть и оппозицию. В то же время пока речь идет лишь о коалиционном кризисе, а не о распаде коалиции. Даже потеря большинства или роспуск правительства не повлекут за собой автоматических досрочных выборов, ведь возможно формирование нового правительства или, например, замена министра при сохранении действующей коалиции.

В конце концов, даже потеря большинства или отставка правительства не повлекут за собой автоматических досрочных выборов – до сих пор возможно формирование нового правительства в действующем парламенте.



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / Фото – Facebook

Итоги заседания руководства партии "Смер" 30 сентября также свидетельствуют о том, что партия Фицо пока пытается сохранить правительство. Она призвала союзников к ответственному управлению и согласованию реалистичного бюджета на 2027 год, заявив, что стране нужна стабильная власть даже с минимальным большинством.

Итак, главный вопрос сейчас – во что обойдется Фицо очередное примирение. Он может удержать пост, однако останется зависимым от союзников, которые уже демонстрируют готовность действовать вопреки его воле и предыдущим договоренностям. При этом впереди – принятие бюджета и предвыборный год, когда каждый партнер по коалиции будет все больше заботиться о собственном политическом выживании.

Выборы могут похоронить союзников Фицо: почему премьер Словакии заговорил о собственной отставке

Но какой бы критичной ни казалась потенциальная отставка премьера, досрочные выборы могут оказаться для Роберта Фицо, напротив, способом остановить дальнейшие политические потери. Ведь сохранение премьерского кресла еще на год будет означать и ответственность за бюджетные решения, тяжелую зиму и постоянные раздоры внутри коалиции. Вопрос лишь в том, готов ли он променять эти неурядицы на риск самому оказаться в оппозиции.

Как объясняет Дмитрий Корниенко, именно необходимость принятия непопулярного бюджета на фоне нестабильного большинства может подтолкнуть премьера к досрочным выборам.

Дмитрий Корниенко основатель аналитического сообщества "Resurgram" Возможно, сам Фицо может пожелать пойти на досрочные выборы в январе, что часть словацких обозревателей допускает в качестве варианта, чтобы сохранить свой текущий рейтинг. Ведь в такой ситуации, когда придется принимать на следующий год очень непопулярный бюджет, когда у тебя нефункциональное или очень шаткое большинство в парламенте, – все это усложняет задачу Фицо по удержанию поддержки избирателей, чтобы оставаться у власти.

Для союзников Фицо такой сценарий выглядит еще опаснее. По данным сентябрьского опроса Ipsos, партия "Голос" имела поддержку 6,6%, а Словацкая национальная партия Данко вообще не преодолевает проходной барьер. Таким образом, даже сама по себе угроза перевыборов со стороны Фицо является одновременно способом дисциплинировать своих союзников, ведь нынешний конфликт может стоить им не только министерских постов, но и депутатских мандатов.



Текущие рейтинги словацких партий / Источник – Ipsos

Впрочем, самому премьеру социологические опросы также не сулят легкого возвращения. В том же опросе лидирующие позиции заняла оппозиционная "Прогрессивная Словакия" с 19% голосов, тогда как Smer набрала всего 16,9%. Однако социологи отмечают, что это различие пока остается в пределах погрешности, поэтому очевидного фаворита пока нет.

Главная проблема Роберта Фицо сегодня – непонимание, с кем в принципе формировать следующее правительство. Потенциальным партнером может стать ультраправая "Республика". Собственно, сам Фицо также говорил о готовности сотрудничать с ними. Однако согласно новому распределению мандатов по данным социологических опросов – Smer, "Голос" и "Республика" вместе получили бы лишь 62 места из 150, что также не позволяет сформировать абсолютное большинство.

Теоретически такая расстановка сил создает возможность для прихода к власти прозападной (и, соответственно, проукраинской) оппозиции во главе с лидером "Прогрессивной Словакии" Михалом Шимечкой. Аналитик Дмитрий Корниенко считает именно победу оппозиции основным сценарием:

Дмитрий Корниенко основатель аналитического сообщества "Resurgram" Если говорить о выборах 2027 года или о возможных досрочных выборах, то базовым сценарием сейчас выглядит победа оппозиции. Она может произойти как благодаря первому месту "Прогрессивной Словакии", так и в ситуации, когда Фицо формально выиграет выборы, но не сможет собрать большинство в парламенте. Тогда правительство в итоге все равно может сформировать оппозиция.

В итоге Роберту Фицо придется бороться одновременно за собственный результат и за сохранение достаточного количества потенциальных союзников. При этом усиление "Республики" означает, что недовольство текущим правительственным кризисом может сыграть на руку гораздо более радикальным силам. Для Украины принципиально важно, как именно премьер будет пытаться удержать этих избирателей и каким образом будет искать партнеров для нового правительства.

Украина в эпицентре политической борьбы: какие положительные и отрицательные сценарии развития событий

Для Украины потенциальные досрочные выборы в Словакии несут сразу две перспективы. С одной стороны, это шанс получить более дружественное правительство в Братиславе, вернуть "старые добрые времена" и укрепить европейское единство вокруг поддержки Киева, но с другой – наоборот, риск нового обострения этих отношений, ведь Фицо, следуя примеру своего товарища Виктора Орбана, может начать активно спекулировать на украинской теме в своей борьбе за сохранение власти.

Попытка объединиться с более радикальными силами может подтолкнуть премьера к более жесткой антиукраинской риторике, чтобы заручиться поддержкой избирателей, недовольных поддержкой Украины.

В то же время Дмитрий Корниенко предостерегает от восприятия негативного сценария как однозначно неизбежного. По его мнению, отношения Фицо с Украиной гораздо сложнее, чем может показаться по отдельным заявлениям словацкого премьера.

Дмитрий Корниенко основатель аналитического сообщества "Resurgram" Мы не можем повлиять на личный выбор Фицо – настраивать население против Украины или нет, разыгрывать карту условного Орбана по созданию внешнего врага или нет. В принципе, это достаточно сложно для Фицо, учитывая характер отношений с Украиной. То есть так, он активно взаимодействует с Кремлем, но при этом, например, не возражает против вступления Украины в ЕС.

В то же время проблемы для Киева не ограничиваются исключительно риторикой. Власти Словакии, в отличие от Венгрии времен Орбана, сложно назвать на 100% пророссийскими. Действительно, Фицо действует более осторожно, но иногда он преподносит неприятные "сюрпризы".

Показательной стала история спересмотром санкций в отношении российских миллиардеров. По сообщению Euractiv, Словакия добивалась исключения Михаила Фридмана из санкционного списка, когда Франция продвигала аналогичное решение в отношении Алишера Усманова. История вокруг санкций является конкретным примером того, как позиция Братиславы может способствовать российским интересам внутри Евросоюза.



Михал Шимечка вместе с другими членами "Прогрессивной Словакии" / Фото – Facebook

Победа оппозиции на выборах открыла бы возможность изменить этот курс. Лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка выступает за участие страны в "Коалиции желающих" по поддержке Украины. Он отдельно пояснял, что речь идет не только о военной помощи, но и об участии в формировании всей будущей системы европейской безопасности.

Однако даже успешный результат оппозиции не гарантирует длительной политической стабильности. Ведь оппозиционным партиям придется так же договариваться о совместном управлении страной, преодолевая разногласия между либеральными и консервативными силами. Именно на эти противоречия обращает внимание польский аналитический центр OSW. То есть получается так, что общего желания отстранить Роберта Фицо может оказаться недостаточно для дальнейшей слаженной работы следующего правительства.

Таким образом, нынешний политический кризис ослабляет Роберта Фицо, но еще не означает завершения его политической карьеры или неизбежных перевыборов. Для Украины это создает реальный шанс на более конструктивные отношения с соседом, однако путь к такому результату лежит через жесткую избирательную кампанию и сложные коалиционные переговоры. Решающим фактором станет то, кто сможет сформировать устойчивое правительство, а в случае победы оппозиции – преобразуется ли их риторическая готовность поддерживать Украину в последовательную государственную политику.