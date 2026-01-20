Действительно ли будет работать "Совет мира" Трампа, куда пригласили Путина и Лукашенко
- Президент США хочет создать "Совет мира" и направляет приглашения странам вступить в эту структуру, в частности такое предложение получили Россия и Беларусь.
- Политологи видят в такой инициативе Трампа желание заработать денег и усилить свой статус мирового лидера.
Президент США предложил альтернативу ООН в виде собственного "Совета мира". Уже пригласил туда представителей ряда стран. Для вступления вроде бы предусмотрены членские взносы в размере 1 миллиарда долларов. Это своеобразная трамповская финансовая пирамида.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Олег Саакян, добавив, что президент США тем самым хочет еще и подпитывать свое ощущение властелина мира.
"Совет мира" Трампа: есть ли шансы на его реализацию?
По мнению политолога, эта организация функционировать не сможет, более того – она не будет создана. Все это, со слов Саакяна, сплошной фейк.
На костях ООН и Совбеза ООН, которые разваливаются, Трамп пытается капитализировать и установить свой "киоск" под названием "Совет мира". Он хочет взыскать последние деньги с тех, кто его боится или тех, кто готов попробовать такую авантюру,
– озвучил Саакян.
По словам политолога, в этой ситуации Украине важно балансировать, чтобы ни в одну такую авантюру не влезть. Поэтому, как отметил Саакян, нашему государству на пользу тот факт, что в этот "Совет мира" уже приглашен российский диктатор Путин.
Это дает руководству Украины возможность сказать, что в в таком случае наше государство не будет находиться в одной организации с россиянами. Это логично, ведь они развязали против нее войну и как демарш в сторону США это не будет выглядеть.
К сведению! Зеленский заявил, что Украина получила приглашение от Трампа вступить в "Совет мира" и отметил, что стать участниками предложено также России, которая является агрессором, и ее союзнику Беларуси. Поэтому, по словам украинского президента, в рамках этого коллективного органа крайне сложно представить возможность Украины взаимодействовать с этими государствами.
Для Трампа "Совет мира" – новая игрушка
Мнение политолога Олега Саакяна разделяет его коллега Петр Олещук, который также высказался, что путем создания "Совета мира" американский президент стремится предусмотреть собственную ООН (при чем пожизненную структуру) и получить за это деньги. Ведь для Трампа финансы – это приоритет.
Это довольно странный формат, но в принципе в условиях, когда архитектура мировой безопасности и порядка разрушается, то ничего необычного в том, что все ищут альтернативные формы нет. Трамп решил использовать себе на пользу все эти поиски,
– считает Олещук.
По словам политолога, таким образом он занимается продажей условного зонтика безопасности от США, преследуя собственные интересы. Олещук убежден, что "Совет мира" – это очередная игрушка Дональда Трампа.
Президент Франции отказался вступать в новый союз и Трамп на это уже отреагировал словами, что французский лидер никому не нужен и скоро покинет свой пост. Он также пригрозил Макрону 200% пошлинами на французское вино и шампанское.
Комментируя это, политолог Олещук отметил, что Трамп не уважает европейских лидеров, кроме Орбана и Мелони. Поэтому его риторика в сторону Макрона не вызывает удивления. Политолог подытожил, что своим комментарием президент США в который раз показал как по-детски относится ко всему, как легко обижается на тех, кто не хочет подыгрывать ему и просто не видит смысла вступать в его структуру.
Что представляет собой "Совет мира" и кого туда пригласили?
Издание Bloomberg сообщает, что ключевая цель "Совета мира" заключается в воплощении 20-пунктного плана для достижения устойчивого мира и восстановления палестинского анклава. Планируется, что подписание соответствующих документов относительно работы этой структуры состоится 22 января в Давосе, где в эти дни проходит Всемирный экономический форум.
- Администрация Трампа видит, что "Совет мира" будет следить и за соблюдением будущего мирного соглашения для Украины на примере кейса с Сектором Газы. Председателем этого органа будет американский президент Дональд Трамп. Западные СМИ пишут, что Вашингтон рассматривает вариант создания аналогичного совета и для Венесуэлы.
США пригласили для вступления в "Совет мира" Украину, Польшу, Германию, Францию, Италию и Великобританию. Также в списке указаны страны Ближнего Востока, Азии, Океании (в частности Австралия), Америки: Канада, Бразилия, Аргентина, Парагвай. Приглашение получили также Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан.