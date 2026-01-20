Действительно ли будет работать "Совет мира" Трампа, куда пригласили Путина и Лукашенко

Президент США предложил альтернативу ООН в виде собственного "Совета мира". Уже пригласил туда представителей ряда стран. Для вступления вроде бы предусмотрены членские взносы в размере 1 миллиарда долларов. Это своеобразная трамповская финансовая пирамида.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Олег Саакян, добавив, что президент США тем самым хочет еще и подпитывать свое ощущение властелина мира.

"Совет мира" Трампа: есть ли шансы на его реализацию?

По мнению политолога, эта организация функционировать не сможет, более того – она не будет создана. Все это, со слов Саакяна, сплошной фейк.

На костях ООН и Совбеза ООН, которые разваливаются, Трамп пытается капитализировать и установить свой "киоск" под названием "Совет мира". Он хочет взыскать последние деньги с тех, кто его боится или тех, кто готов попробовать такую авантюру,

– озвучил Саакян.

По словам политолога, в этой ситуации Украине важно балансировать, чтобы ни в одну такую авантюру не влезть. Поэтому, как отметил Саакян, нашему государству на пользу тот факт, что в этот "Совет мира" уже приглашен российский диктатор Путин.

Это дает руководству Украины возможность сказать, что в в таком случае наше государство не будет находиться в одной организации с россиянами. Это логично, ведь они развязали против нее войну и как демарш в сторону США это не будет выглядеть.

К сведению! Зеленский заявил, что Украина получила приглашение от Трампа вступить в "Совет мира" и отметил, что стать участниками предложено также России, которая является агрессором, и ее союзнику Беларуси. Поэтому, по словам украинского президента, в рамках этого коллективного органа крайне сложно представить возможность Украины взаимодействовать с этими государствами.

Для Трампа "Совет мира" – новая игрушка

Мнение политолога Олега Саакяна разделяет его коллега Петр Олещук, который также высказался, что путем создания "Совета мира" американский президент стремится предусмотреть собственную ООН (при чем пожизненную структуру) и получить за это деньги. Ведь для Трампа финансы – это приоритет.

Это довольно странный формат, но в принципе в условиях, когда архитектура мировой безопасности и порядка разрушается, то ничего необычного в том, что все ищут альтернативные формы нет. Трамп решил использовать себе на пользу все эти поиски,

– считает Олещук.

По словам политолога, таким образом он занимается продажей условного зонтика безопасности от США, преследуя собственные интересы. Олещук убежден, что "Совет мира" – это очередная игрушка Дональда Трампа.

Президент Франции отказался вступать в новый союз и Трамп на это уже отреагировал словами, что французский лидер никому не нужен и скоро покинет свой пост. Он также пригрозил Макрону 200% пошлинами на французское вино и шампанское.

Комментируя это, политолог Олещук отметил, что Трамп не уважает европейских лидеров, кроме Орбана и Мелони. Поэтому его риторика в сторону Макрона не вызывает удивления. Политолог подытожил, что своим комментарием президент США в который раз показал как по-детски относится ко всему, как легко обижается на тех, кто не хочет подыгрывать ему и просто не видит смысла вступать в его структуру.

Что представляет собой "Совет мира" и кого туда пригласили?