Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, додавши, що президент США тим самим хоче ще й підживлювати своє відчуття володаря світу.
"Рада миру" Трампа: чи є шанси на її реалізацію?
На думку політолога, ця організація функціонувати не зможе, ба більше – вона не буде створена. Все це, зі слів Саакяна, суцільний фейк.
На кістках ООН і Радбезу ООН, які розвалюються, Трамп намагається капіталізувати й встановити свій "кіоск" під назвою "Рада миру". Він хоче стягти останні гроші з тих, хто його боїться чи тих, хто готовий спробувати таку авантюру,
– озвучив Саакян.
Зі слів політолога, в цій ситуації Україні важливо балансувати, аби в жодну таку авантюру не влізти. Тому, як зазначив Саакян, нашій державі на користь той факт, що в цю "Раду миру" вже запрошений російський диктатор Путін.
Це дає керівництву України можливість сказати, що в у такому випадку наша держава не буде перебувати в одній організації з росіянами. Це логічно, адже вони розв'язали проти неї війну і як демарш в бік США це не виглядатиме.
До відома! Зеленський заявив, що Україна отримала запрошення від Трампа вступити до "Ради миру" і наголосив, що стати учасниками запропоновано також Росії, яка є агресором, та її союзнику Білорусі. Тому, зі слів українського президента, в межах цього колективного органу вкрай складно уявити можливість України взаємодіяти з цими державами.
Для Трампа "Рада миру" – нова іграшка
Думку політолога Олега Саакяна розділяє його колега Петро Олещук, який також висловився, що через створення "Ради миру" американський президент прагне передбачити власну ООН (при чому довічну структуру) і отримати за це гроші. Адже для Трампа фінанси – це пріоритет.
Це доволі дивний формат, але в принципі в умовах коли архітектура світової безпеки й порядку руйнується, то нічого незвичного у тому, що всі шукають альтернативні форми немає. Трамп вирішив використати собі на користь всі ці пошуки,
– вважає Олещук.
Зі слів політолога, у такий спосіб він займається продажем умовної парасольки безпеки від США, переслідуючи власні інтереси. Олещук переконаний, що "Рада миру" – це чергова іграшка Дональда Трампа.
Президент Франції відмовився вступати у новий союз і Трамп на це вже відреагував словами, що французький лідер нікому не потрібен та скоро залишить свою посаду. Він також пригрозив Макрону 200% митами на французьке вино і шампанське.
Коментуючи це, політолог Олещук зазначив, що Трамп не поважає європейських лідерів, окрім Орбана і Мелоні. Тому його риторика в бік Макрона не викликає здивування. Політолог підсумував, що своїм коментарем президент США вкотре показав як по-дитячому ставиться до всього, як легко ображається на тих, хто не хоче підігрувати йому і просто не бачить сенсу вступати в його структуру.
Що уявляє собою "Рада миру" та кого туди запросили?
Видання Bloomberg повідомляє, що ключова мета "Ради миру" полягає у втіленні 20-пунктного плану для досягнення сталого миру і відновлення палестинського анклаву. Планується, що підписання відповідних документів стосовно роботи цієї структури відбудеться 22 січня у Давосі, де цими днями проходить Всесвітній економічний форум.
- Адміністрація Трампа вбачає, що "Рада миру" буде стежити й за дотриманням майбутньої мирної угоди для України на прикладі кейсу з Сектором Гази. Головою цього органу буде американський президент Дональд Трамп. Західні ЗМІ пишуть, що Вашингтон розглядає варіант створення аналогічної ради і для Венесуели.
США запросили для вступу в "Раду миру" Україну, Польщу, Німеччину, Францію, Італію та Велику Британію. Також у списку зазначені країни Близького Сходу, Азії, Океанії (зокрема Австралія), Америки: Канада, Бразилія, Аргентина, Парагвай. Запрошення отримали також Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан.