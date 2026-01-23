"Кусочки чужих территорий": Илон Маск высмеял Дональда Трампа за Совет мира
- Илон Маск высмеял Совет мира Дональда Трампа.
- Американский миллиардер намекнул, что президент США имеет территориальные аппетиты.
В начале года Дональд Трамп шокировал мир своими агрессивными действиями. Сначала он похитил президента Венесуэлы, а затем давил на Европу, чтобы та "сдала" ему Гренландию. Теперь же американский лидер создает Совет мира, где за деньги будет продавать влияние в определенной части мира.
На диссонанс в названии Совета мира и очевидных намерений Дональда Трампа в шутку указал его бывший соратник – американский миллиардер Илон Маск, передает Clash Report.
Как Маск прокомментировал создание Совета мира под руководством Трампа?
Маск публично раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию мировых конфликтов, иронично поставив под сомнение эффективность так называемого Совета мира.
22 января во время выступления в Давосе Маск с юмором прокомментировал обещания Трампа быстро завершить войну в Украине и конфликт в Секторе Газа. Он вспомнил о создании Совета мира и сыграл на английских словах peace (мир) и piece (кусок), намекая, что под лозунгами мира может идти речь о территориальных аппетитах.
В частности, Маск пошутил о "маленьком кусочке Гренландии" и "кусочке Венесуэлы", подытожив, что "все, чего все хотят, – это мир".
Я слышал о создании саммита мира. Кажется, это было что-то вроде "кусочек"? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, это мир,
– заявил миллиардер.
Зал отреагировал смехом и аплодисментами.
Хотя ранее Маск неоднократно выражал симпатии к Трампу, В этот раз его заявление имело вид открытой насмешки над внешнеполитическими инициативами Вашингтона.
Как Маск шутил о Трампе и Совете мира: смотрите видео
Что известно о "Совете мира" Трампа?
- Совет мира Трамп продвигает как ключевой инструмент своей международной политики после возвращения в Белый дом. Идея заключается в том, чтобы решать глобальные конфликты через прямые переговоры и экономическое давление, минуя традиционные механизмы вроде ООН.
- В частности, речь идет о прекращении боевых действий в Газе, подготовку плана завершения войны в Украине и привлечения крупных инвесторов к стабилизации кризисных регионов.
- Каждая страна должна заплатить 1 миллиард долларов за три года участия, а все собранные средства планируется передать под управление фонда, который будет контролировать сам Трамп.
- Инициатива вызвала противоречивую реакцию, ведь фактически повторяет функции Совета Безопасности ООН, но с акцентом на финансовое участие стран.
- Президент Украины Владимир Зеленский пока не согласился участвовать в формате, несмотря на то, что к нему пригласили также Россию и Беларусь.
- Во время форума в Давосе Дональд Трамп подписал устав Совета мира подписал устав Совета мира, предоставляя ему статус международной организации, и стал его председателем.
- Кто поддержал идею Трампа и присоединился к Совету мира: Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Марокко, Монголия, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам.