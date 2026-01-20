Лавров в восторге от идеи Трампа относительно Совета мира

Дональд Трамп пригласил в Совет мира Владимира Путина. В Кремле прокомментировали инициативу президента США.

Так, глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил идею Трампа относительно Совета мира. Он отметил, что российская сторона недавно получила проект его устава, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию дипломата.

Как в Кремле восприняли приглашение от Трампа?

По словам Лаврова, эта инициатива Трампа показывает: США признают, что даже они в своей внешней политике вынуждены объединять вокруг себя группу государств для сотрудничества в отдельных направлениях.

В то же время российский министр считает, что администрация Дональда Трампа является прагматичной. По его словам, она понимает необходимость не только формировать широкую коалицию под собственным руководством, но и в полной мере учитывать законные интересы других стран.

Напомним, 19 января представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину пришло приглашение присоединиться к Совету мира. Он отметил, что Москва изучает приглашение и надеется на контакты с Вашингтоном для выяснения деталей.

Что известно о Совете мира Трампа?