Лавров в восторге от идеи Трампа относительно Совета мира
- Сергей Лавров положительно оценил идею Дональда Трампа о создании Совета мира.
- Глава МИД России заявил, что российская сторона недавно получила конкретные предложения, в частности, проект устава Совета мира.
Дональд Трамп пригласил в Совет мира Владимира Путина. В Кремле прокомментировали инициативу президента США.
Так, глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил идею Трампа относительно Совета мира. Он отметил, что российская сторона недавно получила проект его устава, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию дипломата.
Как в Кремле восприняли приглашение от Трампа?
По словам Лаврова, эта инициатива Трампа показывает: США признают, что даже они в своей внешней политике вынуждены объединять вокруг себя группу государств для сотрудничества в отдельных направлениях.
В то же время российский министр считает, что администрация Дональда Трампа является прагматичной. По его словам, она понимает необходимость не только формировать широкую коалицию под собственным руководством, но и в полной мере учитывать законные интересы других стран.
Напомним, 19 января представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину пришло приглашение присоединиться к Совету мира. Он отметил, что Москва изучает приглашение и надеется на контакты с Вашингтоном для выяснения деталей.
Что известно о Совете мира Трампа?
- Совет мира – это идея создания закрытого элитного клуба под руководством Дональда Трампа, который должен был бы отвечать за глобальную безопасность. По замыслу, эта структура должна заменить ООН и контролировать реализацию мирных планов в зонах конфликтов.
- Каждая страна должна заплатить 1 миллиард долларов за три года участия, а все собранные средства планируется передать под управление фонда, который будет контролировать сам Трамп.
- Владимир Зеленский подтвердил, что Украина тоже получила приглашение присоединиться к Совету мира. В то же время президенту представляется невозможным сотрудничество с агрессором в совместном органе.
- Как пишет Sky News, Киев возмущен тем, что Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в свой Совет мира. В Украине считают это циничным шагом на фоне войны и многолетних российских атак. Такое решение американского президента лишь усилило подозрения в Европе, что США могут относиться к России не как к агрессору, а как к партнеру в мирных переговорах. Ведь Путина фактически выводят из международной изоляции и возвращают за стол переговоров.
- Между тем лидер Франции Макрон отклонил предложение Трампа присоединиться к Совету мира. В ответ глава США пригрозил Парижу 200% пошлинами на вино и шампанское.