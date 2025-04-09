Конгрессвумен Виктория Спартц уверяет, что британское издание The Telegraph в том, что оно исказило ее слова об Украине. Также политик заявила, что "пропагандистская машина" Зеленского использовала это, чтобы обвинить администрацию США.

7 апреля The Telegraph опубликовал статью с интервью Спартц под заголовком "Я – единственная конгрессвумен украинского происхождения – вот почему Украина должна уступить территории России". Слова политика возмутили Киев, передает 24 Канал.

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Спартц поливает грязью Зеленского

На следующий день на сайте Спартц появилось официальное заявление, в котором говорится о том, что издание The Telegraph опубликовало статью с заголовком, "который намеренно искажает позицию конгрессвумен Виктории Спартц по Украине".

Также отмечается, что, якобы, "этот заголовок был использован пропагандистской машиной Зеленского" для того, чтобы очернить Спартц и президента Трампа.

В заявлении указано, что якобы The Telegraph были использованы кавычки для цитирования слов, которых конгрессвумен Виктория Спартц никогда не говорила.

"После нескольких контактов с командой политика издание удалило эти кавычки, но оставило двоеточие, создавая впечатление, будто это была прямая цитата", – отметили в Спартц.

Обратите внимание! The Telegraph потом дважды изменило название статьи. Сначала она имела такой вид: "Первая украинская конгрессвумен: Мы должны уступить территории России", а потом слово "мы" было заменено на "Зеленского".

Сама Спартц тоже сделала заявление, чтобы прояснить свою текущую позицию по Украине. Она подчеркнула, что якобы приложила огромные усилия, чтобы помочь украинской армии победить в ее жестокой борьбе с Россией. Впрочем, по ее мнению, Украина не может победить, потому что ею "руководят идиоты и мошенники, как Зеленский и его марионеточный парламент". Путина она назвала "злом", но "не идиотом".

Также Спартц отметила, что сейчас "Украина не способна вернуть свои территории, но и не может согласиться навсегда их отдать". Поэтому единственным возможным вариантом, по ее мнению, является временное решение с помощью США, которое позволит обеим сторонам перегруппироваться. "Окончательный результат этой войны должен быть определен позже – и не только на поле боя", – добавила чиновница.