Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Конгрессвумен Спартц сделала возмутительное заявление о войне

Я просто не понимаю, как они (украинцы – 24 Канал) могут быть позиционированы, чтобы требовать сохранить землю. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело,

– заявила она.

Указывается, что конгрессвумен поддерживает решение Дональда Трампа вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Как я сказала два года назад, лучше выигрывать войны настолько быстро, как только можете. Затягивание обычно не очень хорошо заканчивается для демократии", – сказала она.

В издание также напомнили, что после ситуации, произошедшей между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете, конгрессвумен обвинила президента Украины в том, что он якобы оказал "медвежью услугу украинскому народу" и "оскорбил американского президента".

Также Спартц призвала украинский народ проголосовать против действующего главы государства на необъявленных выборах.

"У них будут выборы, и если они его изберут, они потеряют остальную часть страны", – заявила она.

Указывается, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Спартц была сторонником поддержки Украины со стороны США, но в прошлом году проголосовала против пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, обвинив украинское правительство в коррупции, но при этом не предоставив никаких подтверждений своим словам.