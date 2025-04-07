Евросоюз остается преданным в оказании поддержки украинцам, которые спасаются от незаконного вторжения России. Под временной защитой в ЕС находятся 4,5 миллиона украинцев. Сейчас этот документ действует до марта 2026 года. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам внутренних дел ЕС Маркус Ламмерт, передает корреспондентка 24 Канала.

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Продолжат ли временную защиту для украинцев

Ламмерт отметил, что сейчас Еврокомиссия должна работать вместе с украинскими властями и правительствами государств-членов ЕС над возможными вариантами и дальнейшими шагами. В Брюсселе рассматривают различные сценарии, в том числе и переход к национальным визам.

Мы рассматриваем различные варианты, в частности продолжение или не продолжение временной защиты в зависимости от развития событий, переход к национальным статусам для работы, обучения или семейных обстоятельств, а также поддержку тех, кто возвращается домой в Украину. Нам нужно общее европейское решение, которое обеспечит предсказуемость, стабильность и более сбалансированное влияние на системы государств-членов ЕС,

- пояснил представитель ЕК.

К слову, украинские переселенцы в США получили электронные письма о прекращении их защиты по программе U4U и требованием покинуть страну.