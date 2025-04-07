Євросоюз залишається відданим у наданні підтримки українцям, які рятуються від незаконного вторгнення Росії. Під тимчасовим захистом в ЄС перебувають 4,5 мільйона українців. Наразі цей документ діє до березня 2026 року. Про це повідомив речник Єврокомісії з питань внутрішніх справ ЄС Маркус Ламмерт, передає кореспондентка 24 Каналу.

Дивіться також Чехія вірить, що ЄС все ще може домовитися з Трампом про тарифи

Чи продовжать тимчасовий захист для українців

Ламмерт зазначив, що наразі Єврокомісія має працювати разом з українською владою та урядами держав-членів ЄС над можливими варіантами та подальшими кроками. У Брюсселі розглядають різні сценарії, зокрема й перехід до національних віз.

Ми розглядаємо різні варіанти, зокрема продовження чи не продовження тимчасового захисту залежно від розвитку подій, перехід до національних статусів для роботи, навчання або сімейних обставин, а також підтримку тих, хто повертається додому в Україну. Нам потрібне спільне європейське рішення, яке забезпечить передбачуваність, стабільність і більш збалансований вплив на системи держав-членів ЄС,

— пояснив речник ЄК.

До слова, українські переселенці у США отримали електронні листи про припинення їхнього захисту за програмою U4U та вимогою покинути країну.