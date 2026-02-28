Может получиться совсем не так, как планировалось: в The Times оценили последствия атаки США на Иран

Терпение президента США Дональда Трампа в отношении дипломатических маневров, похоже, иссякло –и Вашингтон перешел к масштабной военной операции против Ирана. В то же время, если цель действительно заключается в смене власти в Тегеране, союзникам придется готовиться к затяжному конфликту.

Об этом пишет The Times.

Смотрите также Судьба неизвестна: Верховного лидера Ирана Хаменеи могли убить, – СМИ

Могут ли США свергнуть режим в Иране?

Авторы материала обращают внимание: если для иранского руководства вопрос стоит уже не об уступках в ядерной или ракетной сфере, а о собственном выживании, то Тереган будет эскалировать ситуацию до максимума.

Среди потенциальных шагов Ирана издание называет попытку блокирования Ормузского пролива – стратегического маршрута для значительной части мировых поставок нефти, удары по Израилю и союзникам США, а также атаки на американские объекты в регионе.

Отдельный вопрос – ресурсы. Кампания может затянуться на недели, и в Пентагоне, по данным утечек, уже есть беспокойство относительно запасов вооружения. Если боевые действия продлятся более десяти дней, часть ракетного арсенала США может начать исчерпываться. В частности, во время предыдущих обменов ударами в 2024 – 2025 годах было использовано до трети запасов ракет-перехватчиков SM-3 и наземных Talon.

В ближайшее время Иран, вероятно, активизирует ракетные атаки по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке. Причем объекты в странах Персидского залива расположены значительно ближе к Ирану, чем израильская территория, что позволяет использовать ракеты малой дальности, которые ранее не были основной целью израильских ударов в июне прошлого года. Это может серьезно осложнить оборону для США и вызвать дополнительную тревогу среди региональных партнеров.

Если иранским силам удастся нанести болезненные удары по ключевым целям, это может поднять моральный дух сторонников режима и усилить их готовность к длительному противостоянию.

The Times очерчивает два базовых сценария. Первый – Тегеран выбирает борьбу до конца. В таком случае Трампу придется решать, стоит ли идти на дальнейшую эскалацию, в частности бить по нефтяной инфраструктуре. Сторонники верховного лидера Али Хаменеи рассчитывают, что под внешним давлением общество сплотится вокруг власти.

Второй вариант – внутренние протесты. Но даже в случае уличной активности, у США нет значительных сил "на земле", чтобы помочь восстанию иранской оппозиции. К тому же режим все еще может опираться на миллионы симпатиков.

Любая попытка Трампа в ближайшие недели положить конец этой ситуации из-за того, что она стала слишком запутанной или Пентагон обеспокоен неопределенным сроком кампании, может в конечном итоге привести к укреплению той самой системы, которую президент (США, – 24 Канал) хотел бы уничтожить,

– отмечает The Times.

Что происходит в Иране?